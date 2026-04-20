Представлены смарт-очки Huawei AI Glasses со встроенной камерой и переводчиком за $370

Компания Huawei представила новые смарт-очки, которые получили немало новых функций по сравнению с предыдущей версией. В конструкции Huawei AI Glasses имеется камера с поддержкой искусственного интеллекта, встроенный переводчик, а также ряд других любопытных опций.

Как и в случае многих других подобных устройств, разработчики Huawei выбрали сдержанный дизайн для своих смарт-очков. Новинка дебютировала в трёх вариантах: полуободковые очки с титановой оправой, классические солнцезащитные очки в стандартной оправе и стандартные очки с оптическими линзами.

Покупатели могут выбирать между версиями устройства в серебристом и чёрном вариантах цветового исполнения с круглой или квадратной оправой. Разработчики использовали лёгкие материалы, за счёт чего вес Huawei AI Glasses составил 35,5 г, а толщина дужек — 6,25 мм. В конструкции также задействован улучшенный шарнирный механизм.

Аппаратной основой смарт-очков стал собственный чип Huawei, отвечающий за обработку данных и быструю генерацию ответов. Активировать встроенного виртуального помощника можно с помощью голосовой команды или нажатием физической кнопки на корпусе очков.

Отметим наличие камеры на основе 1/2,8-дюймового сенсора с поддержкой технологий на базе искусственного интеллекта для объединения кадров при съёмке для повышения качества изображения. Устройство может корректировать композицию, осуществлять интеллектуальную коррекцию и вести прямую трансляцию видео от первого лица.

Ещё Huawei AI Glasses могут подключаться к смарт-часам, поддерживают быструю синхронизацию с пользовательским устройством, а также поддерживает другие функции, доступные через специальное приложение. Что касается автономности, то встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов непрерывной работы, до 9 часов при воспроизведении музыки и до 8 часов при голосовых звонках.

Huawei AI Glasses в чёрном цвете стоят около $370, а в серебристом — $425. Новинка доступна для предзаказа в Китае, официальные продажи стартуют 25 апреля.