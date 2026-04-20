Deezer пожаловался, что половина загружаемой музыки теперь создана ИИ — сервис с этим активно борется

По данным французского интернет-сервиса потоковой передачи музыки Deezer, на его стриминговую платформу ежедневно поступает около 75 000 песен, созданных с помощью искусственного интеллекта. Это составляет около 44 % от общего числа загружаемых файлов.

Несмотря на рост количества контента, доля прослушиваний песен, созданных с помощью ИИ, составляет от 1 до 3 % от общего числа прослушиваний, поскольку платформа продолжает исключать музыку, созданную с помощью ИИ, из своего алгоритма рекомендаций. Для этого она разработала специальный фильтр ИИ-контента. Платформа позиционирует его в качестве «отраслевого стандарта», добавляя, что на данный момент она является «единственной» музыкальной стриминговой платформой, помечающей треки, созданные с помощью ИИ. Сервис также не монетизирует песни, созданные с помощью ИИ, и перестал хранить их версии в высоком разрешении.

«Музыка, созданная с помощью ИИ, уже далеко не маргинальное явление. По мере того, как количество загружаемых файлов продолжает расти, мы надеемся, что вся музыкальная экосистема присоединится к нам и примет меры, чтобы защитить права исполнителей и обеспечить прозрачность для слушателей», — пишет генеральный директор Deezer Алексис Лантернье (Alexis Lanternier) в своём блоге.

С ростом популярности инструментов для создания музыки с помощью искусственного интеллекта, таких как Suno и Udio, музыкальные стриминговые сервисы по-разному реагируют на наплыв треков, созданных с помощью ИИ. Платформа Spotify объявила о новых правилах, ограничивающих использование музыки, созданной с помощью ИИ; Apple Music просит исполнителей и звукозаписывающие лейблы помечать такие песни; Bandcamp полностью запретил музыку, созданную с помощью ИИ, а Qobuz начал автоматически выявлять и помечать такие треки.

По данным Deezer, с момента запуска фильтра ИИ-контента в январе 2025 года количество ежедневно загружаемых треков, созданных с помощью ИИ, выросло с 10 до 75 тысяч. Сервис также начал предоставлять другим компаниям лицензию на свой инструмент для фильтрации ИИ-контента и выявления сгенерированных песен. В Deezer отмечают, что их инструмент может распознавать песни, созданные с помощью Udio и Suno, «с возможностью добавить функции распознавания практически для любого другого подобного инструмента при наличии доступа к соответствующим примерам данных». Платформа также работает над тем, чтобы её инструмент для выявления ИИ-музыки мог распознавать треки без использования обучающего набора данных.