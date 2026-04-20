Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств M**a тестирует WhatsApp Plus — подписку,...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴ тестирует WhatsApp Plus — подписку, которая добавляет косметические улучшения

Компания Meta тестирует подписку WhatsApp Plus, которая откроет доступ к нескольким платным функциям в мессенджере. В основном речь идёт о косметических изменениях, поскольку после оформления подписки пользователи смогут взаимодействовать с премиальными стикерами со спецэффектами, а также получат возможность настраивать темы и значки в приложении.

Помимо декоративных элементов, подписка WhatsApp Plus позволит закреплять до 20 чатов, устанавливать премиальную мелодию звонка для определённых контактов, а также добавит дополнительные опции настройки списков чатов, касающиеся оповещений, мелодий и тем оформления. По данным источника, разработчики изучают возможность добавления большего количества функций в платную подписку, поэтому окончательная её стоимость ещё не была определена.

Meta не планирует сделать платными основные функции мессенджера. Это означает, что отправлять сообщения и совершать звонки с поддержкой сквозного шифрования можно будет бесплатно и в будущем. Однако дополнительные функции, которых в дальнейшем может стать больше, будут платными и для их использования потребуется оформить подписку WhatsApp Plus.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: whatsapp, мессенджер, подписка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
