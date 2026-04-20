Meta✴ тестирует WhatsApp Plus — подписку, которая добавляет косметические улучшения

Компания Meta✴ тестирует подписку WhatsApp Plus, которая откроет доступ к нескольким платным функциям в мессенджере. В основном речь идёт о косметических изменениях, поскольку после оформления подписки пользователи смогут взаимодействовать с премиальными стикерами со спецэффектами, а также получат возможность настраивать темы и значки в приложении.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Помимо декоративных элементов, подписка WhatsApp Plus позволит закреплять до 20 чатов, устанавливать премиальную мелодию звонка для определённых контактов, а также добавит дополнительные опции настройки списков чатов, касающиеся оповещений, мелодий и тем оформления. По данным источника, разработчики изучают возможность добавления большего количества функций в платную подписку, поэтому окончательная её стоимость ещё не была определена.
Meta✴ не планирует сделать платными основные функции мессенджера. Это означает, что отправлять сообщения и совершать звонки с поддержкой сквозного шифрования можно будет бесплатно и в будущем. Однако дополнительные функции, которых в дальнейшем может стать больше, будут платными и для их использования потребуется оформить подписку WhatsApp Plus.
