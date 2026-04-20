Meta✴ тестирует WhatsApp Plus — подписку, которая добавляет косметические улучшения

Компания Meta✴ тестирует подписку WhatsApp Plus, которая откроет доступ к нескольким платным функциям в мессенджере. В основном речь идёт о косметических изменениях, поскольку после оформления подписки пользователи смогут взаимодействовать с премиальными стикерами со спецэффектами, а также получат возможность настраивать темы и значки в приложении.

Помимо декоративных элементов, подписка WhatsApp Plus позволит закреплять до 20 чатов, устанавливать премиальную мелодию звонка для определённых контактов, а также добавит дополнительные опции настройки списков чатов, касающиеся оповещений, мелодий и тем оформления. По данным источника, разработчики изучают возможность добавления большего количества функций в платную подписку, поэтому окончательная её стоимость ещё не была определена.

Meta✴ не планирует сделать платными основные функции мессенджера. Это означает, что отправлять сообщения и совершать звонки с поддержкой сквозного шифрования можно будет бесплатно и в будущем. Однако дополнительные функции, которых в дальнейшем может стать больше, будут платными и для их использования потребуется оформить подписку WhatsApp Plus.