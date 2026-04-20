Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN

Россияне, отдыхающие в Египте, Турции и других странах, в последнее время сталкиваются с проблемами с доступом к российским ресурсам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Ассоциации туроператоров России (АТОР). А при запуске приложения одного из агрегаторов для покупки билетов появляется уведомление с текстом «Кажется, у вас включён VPN», после чего соединение пропадает.

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Также проблемы возникают при попытке оплаты бронирования на сайтах некоторых авиакомпаний. Аналогичные жалобы туристов поступают из Таиланда, тогда как в странах СНГ никаких проблем с доступом к российским ресурсам при подключении через местные сети нет.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, проблема сейчас не носит системного характера, но её интенсивность начала расти. В основном это касается Турции, Таиланда, Египта, Вьетнама, где при подключении к Wi-Fi теряется доступ к российским ресурсам. Можно воспользоваться роумингом, но это отразится на стоимости отдыха. «В борьбе с использованием VPN доступ к большинству информационных ресурсов, связанных с реализацией туристических продуктов, остаётся заблокированным», — констатирует Мурадян. «Что можно порекомендовать российским туристам? Иметь российскую SIM-карту с достаточным объёмом трафика, чтобы, например, докупить бронирования, поменять билеты. Нам обещали, что Max будет удобно использовать везде, и за границей в том числе, но с 17 апреля национальный мессенджер тоже стал блокировать свою платформу, если у вас определяется VPN. По факту сейчас за границей, кроме обычной мобильной связи, ничего не остаётся», — подытожил он.

С 15 апреля владельцы российских ресурсов, выполняя поручение Минцифры, начали ограничивать доступ тем, кто использует VPN, сообщают источники «Коммерсанта». Если поручение не исполнять, можно лишиться государственной аккредитации. То есть потерять право на страховые льготы и отсрочку сотрудников от мобилизации.

«С недавних пор появилось требование о блокировке доступа через VPN. За невыполнение — очень серьезные санкции. Поэтому и маркетплейсы, и операторы, и прочие участники, которые подпадают под это требование, просто блокируют практически весь иностранный трафик. Потому что разобрать, где VPN, а где нет, очень сложно», — сообщил глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

По его словам, в большинстве стран СНГ организация и управление прокси- и VPN-сервисами очень жёстко ограничены. По крайней мере, российские клиенты не могут ими воспользоваться. В Турции и Таиланде жёстких законодательных требований нет, и там с использованием VPN ситуация гораздо проще.

По данным «Известий», правительство разрабатывает сервис, который позволит соотечественникам за рубежом получать доступ к «Госуслугам» и другим российским ресурсам.

