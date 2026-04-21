Google готовит конкурента Whoop — безэкранный фитнес-браслет Fitbit Air будет дешевле

Компания Google, по неофициальным данным, собирается выпустить лишённый экрана фитнес-браслет, который получит название Fitbit Air; стоимость устройства поможет ему конкурировать с лидирующим в этом сегменте Whoop.

Цена фитнес-браслета Google Fitbit Air составит около $99, узнал ресурс Droid Life, и если это верно, то гаджет окажется значительно дешевле, чем подписка Whoop 5.0, которая обходится в $199 за года. С учётом подписки на Fitbit Premium за $79,99, которая, как ожидается, будет переименована в Google Health, браслет Fitbit Air будет обходиться покупателям в $179. Это ниже начальной цены Whoop и даст Google преимущество прямо на старте.

Фитнес-браслет Google Fitbit Air будет предлагаться в расцветках Obsidian (чёрный), Lavender (сиреневый) и Berry, а в комплекте будет идти зарядный кабель цвета Snow (белый), удалось выяснить ресурсу Droid Life. Дополнительно можно будет приобретать сменные ремешки четырёх типов, и в каждом варианте производитель предложит на нескольку расцветок — всего 13 вариантов. Как ожидается, фитнес-браслет поступит в продажу 16 мая, то есть его анонс может пройти несколькими днями раньше на мероприятии Google I/O.