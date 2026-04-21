Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Google готовит конкурента Whoop — безэкр...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google готовит конкурента Whoop — безэкранный фитнес-браслет Fitbit Air будет дешевле

Компания Google, по неофициальным данным, собирается выпустить лишённый экрана фитнес-браслет, который получит название Fitbit Air; стоимость устройства поможет ему конкурировать с лидирующим в этом сегменте Whoop.

Источник изображения: droid-life.com

Источник изображения: droid-life.com

Цена фитнес-браслета Google Fitbit Air составит около $99, узнал ресурс Droid Life, и если это верно, то гаджет окажется значительно дешевле, чем подписка Whoop 5.0, которая обходится в $199 за года. С учётом подписки на Fitbit Premium за $79,99, которая, как ожидается, будет переименована в Google Health, браслет Fitbit Air будет обходиться покупателям в $179. Это ниже начальной цены Whoop и даст Google преимущество прямо на старте.

Фитнес-браслет Google Fitbit Air будет предлагаться в расцветках Obsidian (чёрный), Lavender (сиреневый) и Berry, а в комплекте будет идти зарядный кабель цвета Snow (белый), удалось выяснить ресурсу Droid Life. Дополнительно можно будет приобретать сменные ремешки четырёх типов, и в каждом варианте производитель предложит на нескольку расцветок — всего 13 вариантов. Как ожидается, фитнес-браслет поступит в продажу 16 мая, то есть его анонс может пройти несколькими днями раньше на мероприятии Google I/O.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, fitbit, фитнес-браслет
google, fitbit, фитнес-браслет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
