В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом»

Google добавила в приложение «Google Фото» инструменты ретуши для быстрой коррекции портретных снимков. Теперь пользователи могут убирать на изображениях дефекты кожи, улучшать её текстуру, осветлять белки глаз, отбеливать зубы и вносить другие точечные правки. Функции постепенно становятся доступными по всему миру на устройствах с 4 Гбайт оперативной памяти под управлением Android 9.0 и выше.

Инструменты запускаются при выборе лица на фотографии. Редактор предлагает семь режимов: лечащая кисть, разглаживание кожи, коррекция под глазами, радужная оболочка, зубы, брови и губы — каждый с регулировкой интенсивности эффекта.

Запуская инструменты ретуши, Google рассчитывает удержать пользователей в приложении и сократить их отток к сторонним графическим редакторам.

Теги: google, ретушь, графический редактор, фотографии, android
