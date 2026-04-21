реклама
Xiaomi представила смартфон Poco M8s 5G с батареей на 7000 мА·ч по цене от $189

Компания Xiaomi под своим брендом Poco представила смартфон среднего ценового сегмента Poco M8s 5G, отличающийся крупным экраном и большой автономностью благодаря ёмкой батарее.

Смартфон Poco M8s 5G оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ (2340 x 1080 пикселей) и адаптивной частотой обновления до 144 Гц, обеспечивающим яркость до 850 кд/м2. Дисплей поддерживает технологию Wet Touch Technology 2.0, благодаря чему реагирует на прикосновения влажных пальцев. Также сообщается о трёх сертификатах TÜV Rheinland по защите зрения, подтверждающих пониженную нагрузку на глаза при длительном использовании устройства.

Смартфон базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,30 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 8 Гбайт, флеш-памяти UFS 2.2 — 128/256 Гбайт с возможностью расширения до 2 Тбайт с помощью карт памяти microSD.

Для фотосъёмки предусмотрена двойная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1,8. Съёмку селфи и проведение видеозвонков обеспечит фронтальная 8-мегапиксельная камера (f/2,0). Снимки можно отредактировать сразу на устройстве с помощью ИИ-инструментов, таких, как AI Erase и AI Sky.

Батарея ёмкостью 7000 мА·ч способна обеспечить до двух дней автономной работы на одном заряде. По данным Poco, батарея сохраняет 80 % или более ёмкости после 1600 полных циклов зарядки. Как сообщается, батарея разработана для поддержания стабильной работы при температурах до –20 °C. Ею поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт, обратная зарядка мощностью 18 Вт. Также используется технология POCO Smart Charging Engine 2.0 для оптимизации состояния батареи.

Спецификации смартфона также включают боковой сканер отпечатков пальцев, инфракрасный датчик, пыле- и влагозащиту согласно стандарту IP64 и функцию увеличения громкости на 200 %. Устройство работает под управлением Xiaomi HyperOS на Android 15 с ИИ-помощником Google Gemini и функцией Circle to Search.

Poco M8s 5G будет доступен в белом и чёрном цвете по цене $189 за версию с 6/128 Гбайт памяти. Стоимость модели с 8/256 Гбайт памяти составляет $219.

Теги: смартфон, poco, xiaomi
смартфон, poco, xiaomi
