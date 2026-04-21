реклама
TP-Link заверила власти США, что является американской компанией, чтобы её роутеры не запрещали в США

Месяц назад власти США запретили импортировать все новые модели роутеров иностранного производства — в них увидели угрозу нацбезопасности. Некоторые компании смогли выбить для своей продукции исключение из «чёрного списка». Компания TP-Link попыталась сделать то же самое — представители TP-Link провели две встречи с представителями Федеральной комиссии по связи (FCC) США где заявили, что компания является американской.

Встречи TP-Link и FCC прошли в минувший четверг, 16 апреля, — представители компании обсуждали с ведомством свою заявку на получение исключения из-за запрета на продажу маршрутизаторов зарубежного производства в США. Компания хотела получить «условное одобрение», какое выдали производителям Netgear и Adtran сроком на 18 месяцев. Юристы и консультанты TP-Link беседовали с сотрудниками FCC Оливией Трасти (Olivia Trusty) и Анной Гомес (Anna Gomez). На обеих встречах «TP-Link заявила о своём намерении подать заявку на условное одобрение своих маршрутизаторов потребительского класса и объяснила, что на рынке потребительских маршрутизаторов важно сохранять инновации, конкуренцию и выбор для потребителей». Она также подчеркнула, что не является не только ведущим поставщиком роутеров Wi-Fi, но и «американской компанией со штаб-квартирой в калифорнийском Ирвайне».

TP-Link была основана в 1996 году в китайском Шэньчжэне; в 2022 году её американский филиал начал процедуру отделения, которая продолжалась два года. На американском сайте производителя подчёркивается отсутствие связей компании с Китаем; более того, «американские подразделения владеют и управляют глобальным бизнесом TP-Link. Основатель и гендиректор компании Джеффри Чао (Jeffrey Chao) владеет ей со своей женой, и оба проживают в Ирвайне». Чтобы получить разрешение, компании придётся полностью раскрыть свою структуру собственности, механизмы поддержки со стороны иностранных властей и гражданство руководителей. Гражданин КНР Чао хочет получить постоянный вид на жительство в США по программе «золотой карты» Дональда Трампа (Donald Trump) на основании выплаты в размере $1 млн.

Ещё одно условие — предоставить «подробный, ограниченный по времени план по созданию или расширению производства в Соединённых Штатах». Производитель обязан будет раскрыть страну происхождения всех компонентов для будущих моделей маршрутизаторов, которые она намеревается продавать в США. Возможным препятствием станет аспект безопасности — оборудование TP-Link иногда взламывается и используется в хакерских кампаниях. В ответ на это компания опубликовала предупреждение, в котором призвала пострадавших клиентов заменит оборудование или по возможности обновить ПО на имеющемся.

Пока TP-Link и другие крупные бренды ещё могут продавать существующие модели в США, но обновления прошивки смогут предоставлять лишь до 1 марта 2027 года. FCC обещает дополнить политику, но если этого не случится, эти компании лишатся возможности выпускать обновления безопасности для своей продукции.

Теги: tp-link, fcc, маршрутизатор
