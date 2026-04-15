Американские власти решили, что роутеры Netgear «не угрожают национальной безопасности»

Федеральная комиссия по связи (FCC) США предоставила компании Netgear условное разрешение на ввоз перспективных моделей потребительских маршрутизаторов, кабельных модемов и шлюзов до 1 октября 2027 года. Ведомство выдало такое разрешение, несмотря на запрет на импорт зарубежного сетевого оборудования, хотя Netgear выпускает свою продукцию в Азии и не объявляла о планах перенести производство в США, обращает внимание The Verge.

Сама Netgear не объяснила, почему ей выдали подобное разрешение, а в FCC по данному вопросу ответили, что Пентагон «принял конкретное решение» о том, что «данные устройства не представляют угрозы национальной безопасности США». При этом ранее комиссия отметила, что маршрутизаторы зарубежного производства автоматически считаются предсатвляющими угрозу национальной безопасности — но в рамках вредоносной кампании Volt Typhoon роутеры Netgear также были мишенью хакеров.

Примечательно, что процедура получения в FCC разрешения на ввоз зарубежного сетевого оборудования требует, чтобы соответствующий бренд представил «подробный, ограниченный по времени план по созданию или расширению производства в Соединённых Штатах». Netgear таких заявлений не делала — в её заявлениях на адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о производстве в США не говорится ничего. FCC конкретизировала, что разрешение касается потребительских mesh-маршрутизаторов, мобильных и автономных маршрутизаторов линейки Netgear Nighthawk (серий R, RAX, RAXE, RS, MK, MR, M и MH), аналогичных устройств линейки Orbi (серий RBK, RBE, RBR, RBRE, LBR, LBK и CBK) кабельных шлюзов (серия CAX) и кабельные модемы (серия CM). Формально это даёт Netgear право ввозить любое оборудование, просто присвоив ему соответствующее название.

В уведомлении SEC компания отметила, что может «бессрочно обновлять ПО для существующих потребительских маршрутизаторов», пока действует условное разрешение — без него эту деятельность якобы пришлось бы прекратить в марте 2027 года. Но, как ранее пояснила сама FCC, производителям роутеров не требуется разрешения на выпуск обновления ПО для безопасности — оно необходимо лишь в случае изменения режима работы радиомодулей. Решение властей о запрете на ввоз иностранного сетевого оборудования в Netgear объяснили введением «более строгих стандартов безопасности»; на практике же в условном разрешении FCC вопрос безопасности вообще не поднимается — в документе речь идёт исключительно о месте физического производства оборудования.