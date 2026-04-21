3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Xiaomi выпустила беспроводные наушники R...
реклама
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 8 с шумоподавлением и автономностью до 44 часов за $33

Компания Xiaomi представила в Китае пару недорогих беспроводных наушников Redmi Buds 8. При стоимости 229 юаней (около $33) они предлагают оснащение активной системой шумоподавления и автономность до 44 часов.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Xiaomi подчеркивает у Redmi Buds 8 наличие переключаемой трёхуровневой системы шумоподавления, которая отсекает лишние звуки громкостью до 55 дБА. Наушники оснащены динамическими излучателями диаметром 11 мм с «многослойной композитной диафрагмой». Для новинки заявляется поддержка кодека LHDC V5, благодаря чему наушники соответствуют стандарту Hi-Res Audio.

В наушниках есть функция персонализации звука, которая позволяет пользователям создать собственный SoundID в соответствии со своими предпочтениями. Xiaomi также обещает высокое качество связи благодаря трём микрофонам и алгоритму шумоподавления на основе искусственного интеллекта.

Вес наушников Redmi Buds 8 составляет 5 граммов, а их эргономичная конструкция обеспечивает удобство при ношении. С чехлом для переноски наушники могут работать до 44 часов после полной зарядки.

В Китае Redmi Buds 8 были представлены в трёх цветовых вариантах (зелёном, белом и чёрном). Ожидается, что в перспективе Xiaomi выпустит эти наушники и на мировом рынке.

беспроводные наушники, tws-наушники, xiaomi, redmi buds 8
беспроводные наушники, tws-наушники, xiaomi, redmi buds 8
