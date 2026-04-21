Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе

Свежая статья в Nature Communications сообщает о первом в своём роде эксперименте по обнаружению следов углеродной жизни на Марсе. Эксперимент проведён на борту марсохода NASA Curiosity, колесящего по Красной планете с 2012 года. Для изучения отобранных с поверхности Марса образцов грунта был использован редкий реагент, запасы которого на ровере крайне ограничены. Поэтому таких экспериментов до сих пор не проводилось, но риск себя полностью оправдал.

Анализ проводился с помощью прибора SAM (Sample Analysis at Mars) на борту Curiosity, который позволяет детектировать сложные молекулярные структуры. Это продвинутая мини-лаборатория внутри ровера, которая анализирует образцы марсианского грунта и пород с помощью пиролиза, газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Для некоторых экспериментов используется реагент под названием TMAH (гидроксид тетраметиламмония), который находится на ровере в двух контейнерах в виде 25-процентного раствора в метаноле.

Стандартная процедура пиролиза не способна испарить ряд органических веществ, что не позволяет провести их анализ. Использование TMAH делает это возможным, но требует высокого расхода реагента и ранее не применялось для сложных экспериментов по поиску органики на Марсе. Команда исследователей смоделировала необходимые реакции и предложила методику анализа глинистых пород из одной перспективной локации на планете в зоне работы марсохода. К их радости, эксперимент выявил около 20 различных органических молекул в приповерхностном слое почвы.

Пока нельзя точно сказать, откуда появилась эта органика — является ли она следствием вулканической и метеоритной активности или биологической жизни. Эта работа ещё впереди. Главное, что было доказано новой работой, — это способность органических соединений миллиарды лет сохраняться в приповерхностном слое Марса, несмотря на стерилизующее воздействие радиации. Также обилие фрагментов органических молекул надёжно указывает на то, что органика на древнем Марсе присутствовала в достаточных количествах — это открывает хорошие перспективы для обнаружения следов марсианской жизни, если она там была.

Наконец, успешное использование в эксперименте реагента TMAH обещает вывести на новый уровень поиски органики в Солнечной системе. С похожим анализатором на Марс будет отправлен европейский марсоход Rosalind Franklin в 2028 году. Также анализатор с TMAH будет установлен на коптере Dragonfly, который отправится изучать спутник Сатурна Титан.