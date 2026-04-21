Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками

В I квартале российские потребители приобрели рекордное количество маршрутизаторов — 2,4 млн единиц, и это на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики «М.видео». Самой популярной брендовой продукцией остаётся оборудование TP-Link, Keenetic и Huawei.

2,4 млн приобретённых за I квартал 2026 года роутеров — это максимальный за последний пять лет показатель, который подчёркивает, что это оборудование пользуется высоким спросом. Так, в I квартале 2022 года были поставлена 1,25 млн маршрутизаторов, за тот же период 2023 года — 1,49 млн единиц, в 2024 — 1,87 млн штук и 2,19 млн в 2025 году. Показатели продаж подтверждают, что в последние пять лет спрос на роутеры неуклонно увеличивается и достигает рекордных величин.

Если в штуках картина очевидная, то в денежном выражении она представляется несколько иной: в I квартале 2022 года продажи роутеров составили 4,0 млрд руб., в 2023 — 4,2 млрд, в 2024 — 6,2 млрд, в 2025 — 7,8 млрд, а в 2026 году обозначилось снижение до 7,6 млрд руб. Спрос сместился в сторону недорогих моделей, а средний чек сократился на 12 %.

Спрос в целом перераспределился по ценовым сегментам. Доля роутеров по цене выше 4000 руб. снизилась до 18,4 %, а модели в диапазоне от 1000 до 4000 показали самый активный рост, составив более половины всех продаж: выбор потребителей стал более осознанным. Потребителей стали меньше интересовать сложные решения: доля моделей для сценариев автоматизации и систем умного дома показала снижение до 15,4 %, сетевых хабов — до 9,4 %. Чаще всего потребители покупали продукцию малоизвестных марок; среди крупных брендов лидерами продаж являются TP-Link, Keenetic и Huawei.

С другой стороны, «растёт интерес к моделям с расширенными возможностями маршрутизации, которые позволяют гибко управлять трафиком внутри домашней сети и обеспечивать стабильную работу при подключении нескольких устройств», обратили внимание в «М.видео».

Теги: роутер, маршрутизатор, россия
