Telegram оштрафовали в России на 7 млн рублей за неудаление запрещёнки

Суд в Москве выписал администрации службы мгновенных сообщений Telegram штраф в размере 7 млн руб. за отказ удалить запрещённые в России материалы, в том числе содержащие призывы к экстремистской деятельности, передаёт ТАСС.

Штраф на Telegram наложил Таганский суд Москвы — платформу признали виновной в отказе удалить запрещённый контент, включающий призывы к экстремизму. Правонарушение предусмотрено ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Платформа неоднократно подвергалась штрафным санкциям, в том числе после того, как Роскомнадзор ограничил её работу в стране. 11 февраля был выписан штраф в размере 10,8 млн руб., 25 февраля — ещё на 7 млн руб. Фактическую работоспособность Telegram утратил в России в середине марта, однако 16 марта мессенджер оштрафовали на 35 млн руб., а 23 марта — ещё на 10,5 млн руб.

Полную блокировку Telegram в России власти страны не подтверждали, но Роскомнадзор неоднократно указывал, что сервис нарушает российские законы: не обеспечивает защиту персональных данных для россиян, не принимает мер по их защите от мошенников, а разного рода злоумышленники регулярно используют сервис для совершения преступлений, в том числе террористического характера. В этой связи ведомство объявило о намерении вводить в отношении Telegram последовательные ограничения, чтобы добиться от администрации мессенджера исполнения российского законодательства.