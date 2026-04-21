Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса

Microsoft опубликовала подробный анализ безопасности Windows 11, который показывает, что большинству пользователей этой ОС больше не требуется сторонний антивирус. По словам компании, Windows 11 — самая безопасная версия Windows на сегодняшний день, и она уже включает в себя «Защитник Windows» — полноценную систему защиты от всех видов угроз с автоматическим обновлением.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Microsoft не позиционирует «Защитник WIndows» как панацею, но утверждает, что его использование устраняет необходимость в сторонних антивирусах для большинства пользователей. Это подразумевает типичную конфигурацию операционной системы с регулярными обновлениями, настройками безопасности по умолчанию и стандартными моделями использования.

В эпоху Windows XP и Windows 7 встроенная защита либо отсутствовала, либо не воспринималась всерьёз, поэтому такие инструменты, как Norton, McAfee и Kaspersky, стали рекомендуемыми по умолчанию для большинства пользователей. Windows 10 начала менять это восприятие, и Windows 11 завершает этот переход.

Microsoft не полностью отвергает сторонние инструменты. По-прежнему существуют случаи, когда они имеют смысл. В корпоративных средах может потребоваться централизованное управление и расширенный мониторинг угроз. Семьи могут предпочитать встроенные функции родительского контроля. Некоторые пользователи хотят, чтобы защита личных данных или функции VPN были объединены в один пакет.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

Установка другого антивируса добавляет фоновые службы, увеличивает использование оперативной памяти и процессора, а также иногда может конфликтовать со встроенной защитой. Однако производители ПК по-прежнему включают антивирусы, такие как McAfee, в свои пакеты из-за коммерческих партнёрств и соглашений о предварительной установке, которые позволяют им компенсировать часть своих затрат.

Системы безопасности Microsoft ежедневно обрабатывают триллионы сигналов и защищают миллиарды конечных устройств по всему миру. Microsoft подчёркивает, что «Защитник WIndows» — это не просто сканер файлов, работающий в фоновом режиме. Это полноценный комплекс защиты, интегрированный в ОС — он включает сканирование в реальном времени, мониторинг поведения и облачную защиту.

По словам Microsoft, «Защитник WIndows» не полагается только на обнаружение угроз на основе сигнатур, а использует сочетание поведенческого анализа, эвристики и облачных технологий для обнаружения подозрительной активности. Он также автоматически обновляется через «Центр обновления Windows» и остаётся синхронизированным с остальной частью системы без необходимости ручного вмешательства.

Windows использует SmartScreen для проверки репутации сайтов, загрузок и приложений во время их использования. Smart App Control может полностью блокировать приложения, которые не подписаны или не имеют известной репутации. Для защиты от программ-вымогателей применяется функция «Контролируемый доступ к папкам». Она ограничивает возможности приложений по изменению защищённых папок, таких как «Документы», «Рабочий стол» и OneDrive.

В независимом тесте антивирусного программного обеспечения AV-Test «Защитник WIndows» получил 6 из 6 баллов по показателям защиты, удобства использования и производительности. По данным платформы независимого тестирования AV-Comparatives, в тестах защиты в реальных условиях «Защитник WIndows» регулярно достигает показателей защиты от 98,5 % до 100 %, что ставит его в один ряд с ведущими платными антивирусами сторонних разработчиков.

Источник изображения: AV-Test

Источник изображения: AV-Test

В последнее время злоумышленники стали массировано применять ИИ для создания убедительных фишинговых писем, разработки вредоносного ПО и сокрытия вредоносного кода внутри файлов. Microsoft утверждает, что «Защитник WIndows» и его комплекс мер безопасности анализируют поведение, инфраструктуру, шаблоны сообщений и контекст, что позволяет ему успешно детектировать подобные атаки.

Теги: microsoft, windows 11, защитник windows, антивирусы, угрозы
microsoft, windows 11, защитник windows, антивирусы, угрозы
