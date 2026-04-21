В Китае с размахом вернули к жизни технологии стабилизации энергосетей вековой давности

Колоссальная децентрализация возобновляемых источников энергии становится вызовом для обычных энергосетей, рассчитанных на передачу мощности от одиночных источников типа ТЭС, ГЭС и АЭС. Компенсация постоянных скачков мощности и частоты становится нетривиальной задачей, которую Китаю приходится решать в новом объёме, передавая гигаватты «зелёной» энергии из одного конца страны в другой. Но есть проверенные временем решения. Нужно лишь подогнать масштаб.

Источник изображения: Dongfang Electric Machinery

В частности, ещё в 20-х годах прошлого столетия для стабилизации выработки энергии гидротурбинами компания GE Vernova разработала такой компенсационный механизм, как синхронные конденсаторы. По сути, это генераторы без нагрузки, подключаемые параллельно сети передачи электроэнергии, которые своей работой сглаживают скачки мощности и частоты в сети, а также компенсируют реактивную мощность, тем самым снижая потери. Китайские инженеры воспользовались этим решением и привнесли в него ряд улучшений, добившись возможности прямого подключения к источникам энергии без промежуточных преобразований (трансформаторов).

В результате компания Dongfang Electric Machinery создала и успешно протестировала 10 апреля 2026 года первый в мире синхронный конденсатор напряжением 35 кВ с прямым подключением к сети без использования промежуточных повышающих трансформаторов. За счёт прямого подключения установка снижает затраты на производство оборудования и его эксплуатацию на 50 %. Мощный синхронный двигатель создаёт необходимую инерцию в характеристиках передаваемого тока, обеспечивая его стабильность в условно компактном изготовлении. В окружении десятка повышающих трансформаторов система выглядела бы намного больше.

Следует признать, что человечество за сто лет ушло не так далеко по дороге прогресса в вопросе распределения электричества. В основном всё происходит за счёт количественных изменений. Для качественного перехода нужна сверхпроводимость, и это будет совсем другая история.

Теги: энергосистема, китайские технологии, возобновляемая энергия
