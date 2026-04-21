Анонсированы смарт-часы Oppo Watch X3 в титановом корпусе по цене $445

Компания Oppo вместе с глобальным анонсом смартфона Find X9 Ultra представила умные часы Watch X3. Новинка отличается увеличенной продолжительностью автономной работы, а также поддержкой отслеживания показателей здоровья в комплексе.

Умные часы Oppo Watch X3 оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью 3000 кд/м2, защищённым от царапин сапфировым 2.5D-стеклом.

Oppo использует в Watch X3 двухчиповую систему, интегрируя собственную архитектуру Dual-Engine. Эта система задействует высокопроизводительный чип Snapdragon W5 Gen 1 Wearable Platform для работы Wear OS в ресурсоёмких задачах и энергоэффективный чип BES2800BP для функционирования операционной системы реального времени (RTOS) в фоновом режиме. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт, флеш-накопителя — 32 Гбайт. Для фоновых задач на RTOS предусмотрен флеш-чип eMMC на 4 Гбайт.

Смарт-часы обеспечивают мониторинг пульса, отслеживание уровня кислорода в крови (SpO2) в течение всего дня, а также качества сна и анализ ЭКГ. Функция 60s Wellness Overview позволяет за одну минуту оценить 10 ключевых показателей здоровья, включая состояние сердца, качество сна и уровень стресса.

Для любителей физической активности предлагается поддержка более 100 спортивных режимов с автоматическим распознаванием шести видов спорта (бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, гребной тренажер, эллиптический тренажер).

Также сообщается о предустановленном приложении OHealth с Health Insights, поддержке сервиса Google Health Connect и синхронизации с сервисом Strava.

Watch X3 выполнены в корпусе из титанового сплава аэрокосмического класса. Толщина корпуса — 11 мм, вес — 43 г. По защите от воды и пыли устройство соответствует стандартам IP68/IP69, обладая водонепроницаемостью 5ATM и устойчивостью к падениям и ударам согласно спецификации MIL-STD-810H.

Смарт-часы поддерживают спутниковую навигацию Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, для подключения к смартфону используется протокол Bluetooth 5.2.

Аккумулятор ёмкостью 646 мА·ч обеспечивает до 5 дней работы при стандартном использовании, до 3 дней при интенсивном использовании в интеллектуальном режиме и до 16 дней — в режиме энергосбережения. Благодаря поддержке быстрой зарядки VOOC на восполнение заряда батареи уходит 75 минут. При этом 10 минут зарядки достаточно для работы устройства в течение всего дня.

Смарт-часы Oppo Watch X3 доступны для предзаказа по цене $445.

