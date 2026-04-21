Компания Asus анонсировала ProArt PA40SU — корпус для M.2 SSD, превращающий внутренний NVMe-накопитель во внешний и обеспечивающий скорость передачи данных до 40 Гбит/с для эффективной работы с большими медиафайлами и резервного копирования.

Корпус ProArt PA40SU оснащён четырехступенчатым интеллектуальным вентилятором охлаждения и термопрокладкой для эффективного отвода тепла во время ресурсоёмких задач. Такая активная система охлаждения предотвращает перегрев и минимизирует снижение производительности во время длительных сеансов работы, помогая поддерживать стабильную производительность при редактировании, резервном копировании и передаче больших файлов. В ходе внутренних тестов Asus ProArt PA40SU непрерывно передавал до 2960 Гбайт данных в течение 30 минут.

ProArt PA40SU использует технологию USB4, обеспечивающую скорость передачи данных до 40 Гбит/с, и поддерживает твердотельные накопители NVMe M.2 в форм-факторах 2230 и 2280. ProArt PA40SU предназначен для тех, кто занимается редактированием видео в формате 4K, передачей больших файлов, резервным копированием и другими задачами, требующими больших объёмов памяти. Устройство оснащено интуитивно понятной панелью, которая отображает состояние, работоспособность и производительность твердотельного накопителя.

Размеры ProArt PA40SU составляют 124,8 × 46,5 × 13,5 мм, вес — 127 граммов. Корпус поддерживает установку накопителей объёмом 1, 2 и 4 Тбайт. О стоимости новинка Asus не сообщила.