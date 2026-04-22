3DNews Новости Software Шутер Геймплейный трейлер Ruiner 2: высокоскор...
Геймплейный трейлер Ruiner 2: высокоскоростные перестрелки, кооператив и детальная настройка способностей героя

Reikon Games опубликовала трейлер игрового процесса Ruiner 2 — высокоскоростного шутера-головоломки с кооперативом и элементами RPG. Ролик напоминает о начале закрытого альфа-тестирования шутера, запланированном на следующую неделю.

Источник изображения: Reikon Games

Источник изображения: Reikon Games

За несколько минут трейлера его авторы успевают продемонстрировать все ключевые механики шутера: сражения в многопользовательском режиме, изучение ветки талантов, сбор полезных предметов экипировки и многое другое.

Напомним, главный герой сиквела — решительный хакер, способный перехватывать контроль над телами встречаемых им персонажей. Каждая такая боевая оболочка снабжена разным набором умений, поэтому предстоит «жонглировать» ими для эффективной борьбы с наступающими врагами. В трейлере этому моменту тоже уделено внимание.

Ruiner 2 выйдет на PC (Steam, Epic Games Store). Даты релиза у шутера пока нет, перевод на русский язык не заявлен. Закрытое-альфа-тестирование стартует 27 апреля, подать заявку на участие можно на официальном сайте.

Теги: ruiner 2, reikon games, ролевой экшен
ruiner 2, reikon games, ролевой экшен
