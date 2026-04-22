YouTube автоматически отключит push-уведомления от игнорируемых подписчиками каналов

YouTube начал отключать push-уведомления от каналов, с которыми пользователи не взаимодействовали в течение последнего месяца. Компания Google надеется, что снижение количества нерелевантных оповещений предотвратит массовый отказ пользователей от этой функции.

Изменение системы оповещений стало результатом тестирования, проведённого компанией в этом году. Анализ показал, что постоянные уведомления от каналов, которые зритель не смотрит, часто заставляют его полностью отказываться от получения оповещений на мобильных устройствах. Такой сценарий наносит ущерб как самой платформе, снижая вовлечённость и доходы, так и создателям контента, теряющим канал связи с аудиторией. Чтобы решить эту проблему, YouTube прекратил отправку push-уведомлений на смартфоны от тех авторов, чьи видео зритель игнорирует более месяца, сообщает издание Engadget.

Несмотря на отключение мобильных push-уведомлений, пользователи не потеряют доступ к информации о новых роликах полностью. Все оповещения от игнорируемых каналов по-прежнему будут появляться во входящих внутри самого приложения, открыть которые можно по значку колокольчика. При этом для зрителей, которые регулярно кликают на уведомления и смотрят соответствующие видео, работы система останется прежней, без изменений в получении оповещений.

В компании также уточнили, что нововведение не затронет каналы, которые публикуют контент редко. Это станет преимуществом для авторов длинных видео, на создание которых уходит много времени, так как их подписчики не пропустят редкие загрузки. При этом остаётся неясным, автоматически ли будут возобновлены push-уведомления, если пользователь снова начнёт смотреть ранее игнорируемый канал.