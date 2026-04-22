Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода акробатического экшена Motorslice — фанаты Metal Gear Rising: Revengeance в восторге

Разработчики из бразильской Regular Studio (Togges) при поддержке издательства Top Hat Studios объявили дату выхода Motorslice — акробатического приключенческого экшена, вдохновлённого «Принцем Персии» и Mirror's Edge.

Напомним, Motorslice была представлена летом 2024 года и готовилась дебютировать в мае 26-го на ПК и консолях — сроки релиза и целевые платформы разработчики подтвердили в начале апреля.

Как стало известно, Motorslice поступит в продажу 5 мая 2026 года одновременно для PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался прикреплённым ниже динамичным геймплейным трейлером.

Помимо Prince of Persia и Mirror’s Edge, Motorslice напомнила зрителям NieR: Automata (девушка рубит роботов среди руин), Control (эстетика брутализма) и Metal Gear Rising: Revengeance (героиня парирует роторный экскаватор).

События Motorslice развернутся на территории заброшенной сверхконструкции, где девушке по имени П (P) нужно уничтожить все машины внутри — от небольшой автономной строительной техники до гигантских самосвалов.

Игрокам предстоит бегать (в том числе по стенам), прыгать, карабкаться и скользить, преодолевать лиминальные (переходные, жуткие, сюрреалистичные) пространства, в том числе с помощью бензопилы, и сражаться с тяжёлой техникой.

Обещают «плавный акробатический геймплей» со стремительными сражениями, огромных боссов, на которых можно будет забраться, ориентированные на физику загадки и перевод на русский. На странице игры в Steam доступна демоверсия.