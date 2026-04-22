3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Плату за VPN-трафик для россиян хотят от...
Плату за VPN-трафик для россиян хотят отложить: операторы не готовы к нововведению

Телекоммуникационные компании обратились с просьбой к Минцифры отсрочить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гбайт в месяц на мобильных сетях, которое ведомство потребовало запустить 1 мая в рамках борьбы с использованием VPN. По словам источников «Ведомостей», этот вопрос обсуждался операторами с ведомством в середине апреля.

Источник изображения: Gilles Lambert/unsplash.com

Источник изображения: Gilles Lambert/unsplash.com

Сообщается, что операторы просто не успеют перестроить биллинговые системы для выполнения требования регулятора к 1 мая. Эти системы позволяют в реальном времени учитывать потребление интернет-услуг и звонков, тарифицировать их, списывать средства и выставлять счета по большому количеству тарифов с разными условиями оплаты.

Напомним, что глава Минцифры Максут Шадаев обратился с просьбой к сотовым операторам ввести в рамках борьбы с VPN дополнительную плату за использование международного трафика свыше 15 Гбайт в месяц, поскольку трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный.

Также сообщалось, что 16 апреля около 20 телекомкомпаний подписали мораторий на расширение зарубежных каналов и тогда же крупные российские сервисы начали блокировать доступ к платформам с включённым VPN.

По словам источника «Ведомостей», несколько участников обсуждений просили регулятора дать им несколько месяцев, чтобы разобраться с тарифными планами и сделать нововведения менее болезненными для потребителей.

Также неясно, какой трафик следует определять как международный, поскольку сейчас в ряде случаев это вызывает вопросы: некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.

Также до конца непонятно, что должны делать операторы при превышении лимита в 15 Гбайт международного трафика, если абонент откажется за это платить: «резать скорость» до минимума, автоматически списывать средства со счёта или отключать интернет.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что в связи с вводом ограничений биллинговые системы потребуют корректировок. Как полагает независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко, для подобных изменений в настройках сетей нужны месяцы, а в ряде случаев и полгода.

минцифры россии, vpn, трафик
