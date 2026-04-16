Минцифры РФ добилось моратория на расширение зарубежных каналов связи — всё ради борьбы с VPN

Владельцы каналов связи, идущих из России в Европу, по настоянию Минцифры подписали мораторий на расширение их количества, что, по мнению ведомства, должно помочь в борьбе с использованием россиянами сервисов VPN для обхода существующих ограничений, сообщил РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.



Речь идёт о вводе в эксплуатацию или аренде новых каналов связи, по которым передаётся весь зарубежный трафик. Как считает регулятор, поскольку запас полос для пропуска зарубежного трафика будет ограничен и не будет увеличиваться, рост трафика, идущего с зарубежных серверов благодаря использованию VPN, приведёт к их заполнению. В итоге операторы связи будут вынуждены сами бороться с VPN, чей трафик выглядит в сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр», рассказал источник РБК. Также Минцифры полагает, что мораторий на расширение зарубежных каналов связи приведёт к тому, что иностранные сервисы, желающие продолжать работать в России, станут устанавливать свои серверы внутри страны, чтобы избежать снижения скорости загрузки контента для их пользователей из РФ.

Мораторий был подписан на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвящённом ограничению VPN, в котором приняли участие около 20 компаний, включая ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (T2), «Уфанет», «Раском» и др. Ожидается, что по его итогам Минцифры выпустит официальный документ.

По словам источника в телекоммуникационной сфере, речь идёт о введении дополнительного согласования операторами с Минцифры расширения канальной ёмкости в западном направлении. Сейчас они согласовывают с Роскомнадзором расширение каналов, а у Минцифры полномочий на это нет, и для этого необходимы поправки в закон или соответствующее постановление правительства, говорит источник.

С недавних пор Минцифры резко усилило борьбу с VPN-сервисами. С 15 апреля пользователям, у которых включён VPN, при открытии приложений операторов связи, маркетплейсов, банков и т.д., рекомендуется его отключить, чтобы продолжить использование программных продуктов.