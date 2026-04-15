Операторы связи и маркетплейсы начали отговаривать россиян от использования VPN

В приложениях операторов мобильной связи и торговых площадок стали выводиться предупреждения о включённом VPN у пользователей. На радикальные меры компании пока не идут, заняв выжидательную позицию, сообщает РБК.

Пользователям, у которых включён VPN, при открытии приложений операторов связи, маркетплейсов, банков и других крупных сервисов, начали показываться предупреждения. При входе в мобильное приложение МТС выводится сообщение: «Включён VPN. Данные могут не отображаться». Приложение «МегаФона» рекомендует пользователям отказаться от VPN, «чтобы в приложении всё работало хорошо»; «Билайн» также советует обходиться в приложении без VPN, потому что так оно «работает лучше». Аналогичная рекомендация появляется при входе в приложение банка Ozon — она гласит: «У вас включён VPN. Он может мешать работе приложения»; «приложение работает лучше» без VPN и при запуске «VK Видео», гласит соответствующее предупреждение.

Ранее из неофициальных источников стало известно, что власти рекомендовали крупным сервисам из «белого списка» ограничивать доступ для пользователей со включённым VPN уже к 15 апреля — в противном случае этим сервисам может грозить выбывание из этого списка, и тогда при отключении мобильного интернета их ресурсы работать перестанут. Радикальных мер российские компании пока не предпринимают, в большинстве своём занимая выжидательную позицию. Сейчас 15 апреля рассматривается не как жёсткая дата — «это не день Х, а скорее, ориентир», сообщил источник РБК.

В Минцифры поступила директива сократить использование VPN в России, но идея об административной ответственности в ведомстве не понравилась, поэтому там решили искать компромиссное решение. Есть и некоторые технические препятствия — Минцифры, в частности, указало российским интернет-компаниям, что обнаружить VPN на iPhone не так просто: Apple iOS не позволяет одним приложениям собирать информацию о других.