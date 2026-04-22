Дизельпанковый эвакуационный шутер Marauders готовится к перерождению после двух лет простоя в раннем доступе Steam

Вышедший осенью 2022 года эвакуационный дизельпанк-шутер Marauders от британской студии Small Impact Games уже более полутора лет прозябает в раннем доступе Steam без обновлений, но так будет не всегда.

Источник изображений: Small Impact Games

После почти двух лет тишины (последний патч увидел свет в августе 2024 года) команда Small Impact Games вновь вышла на связь: извинилась за затянувшееся радиомолчание и поделилась актуальными планами на Marauders.

Как стало известно, студия готовит глобальное обновление. Команда переделывает основные системы и механики игры: «Это не патч. Это полная переработка, нацеленная вывести Marauders на [должный уровень качества]».

Точной даты выхода переработанной версии Marauders у Small Impact Games пока нет. В ближайшее время команда собирается запустить в Steam публичное техническое тестирование апгрейда.

Примечательно, что за последние 20 месяцев со страницы Marauders в Steam пропало упоминание Team17 — это произошло прошлой осенью. Таким образом, издателя у игры больше нет, однако в российском сегменте проект всё ещё недоступен.

На старте раннего доступа Marauders привлекла 13,5 тыс. одновременных игроков, но сейчас в шутер почти никто не играет — ежедневный пиковый онлайн не превышает и 100 человек. В Steam у проекта 13 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 68 %).

Игрокам Marauders в роли космического пирата в одиночку или в кооперативе (поддерживает до четырёх участников) предстоит нападать на космические фрегаты и пытаться выбраться оттуда живыми с ценной добычей.

Теги: marauders, small impact games, шутер
