Представлены смарт-часы OnePlus Watch 4

OnePlus, которая в последнее время начала постепенно сворачивать свою деятельность, представила умные часы под управлением Wear OS 6. Несмотря на новую программную платформу, OnePlus Watch 4 работают на том же чипе, что и их предшественники.

Корпус OnePlus Watch 4 изготавливается из титанового сплава, его габариты составляют 47,4 × 47,4 × 11 мм при массе около 43 г без ремешка. Устройство может похвастаться дисплеем LTPO OLED с разрешением 466 × 466 пикселей, плотностью 310 пикселей на дюйм и сапфировым защитным стеклом. Максимальная яркость дисплея составляет 600 кд/м², пиковая в спортивном режиме — 3000 кд/м².

Модель OnePlus Watch 4 работает на тех же процессоре Qualcomm Snapdragon W5 и сопроцессоре BES 2800, что и модели предыдущих поколений — OnePlus Watch 2 и Watch 3 — то есть от более мощного чипа Snapdragon Wear Elite производитель отказался. Смарт-часы располагают 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт на встроенном накопителе. Аккумулятора ёмкостью 646 мА·ч хватает на три дня автономной работы в интенсивном и на 16 дней в энергосберегающем режиме.

Поддерживаются беспроводные протоколы Bluetooth 5.2 и Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), NFC и двухдиапазонный GNSS L1+L5; поддержка eSIM не предусмотрена. Корпус выдерживает давление 5 атм (погружение под воду на глубину около 50 м), предусмотрена защита по стандартам IP69, IP68 и MIL-STD-810H. Помимо Google Wear OS 6.0 (на базе Android 16), программной платформой выступает Oxygen OS Watch 8. Для OnePlus Watch 4 доступны расцветки Evergreen Titanium (зелёная) и Midnight Titanium (чёрная). Стоимость новых смарт-часов и дата их выхода в продажу пока не уточняются.

Теги: oneplus, смарт-часы, умные часы
