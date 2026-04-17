OnePlus покинет ключевые рынки и сосредоточится на продажах в Китае

Китайский производитель смартфонов OnePlus начал сокращение персонала в европейском подразделении, сославшись на пересмотр региональной дорожной карты и продуктовой стратегии. Эти шаги стали следствием комплексной оценки рыночной среды и указывают на вероятный уход бренда со многих международных площадок с фокусом на внутренний рынок Китая.

Информация об увольнениях просочилась в сеть благодаря бывшему сотруднику компании, который опубликовал, а затем удалил сообщение в LinkedIn. По информации 9to5Google со ссылкой на сохранившееся сообщение на сабреддите OnePlus, значительная часть европейской команды уже ищет новую работу после того, как руководство провело аудит бизнес-показателей и эффективности распределения ресурсов.

Данная новость подтверждает более ранние сообщения о том, что OnePlus планирует покинуть ряд глобальных регионов, хотя некоторые продукты всё ещё продолжают запускаться в отдельных локациях, создавая, таким образом, неопределённость для потребителей. Параллельно с этим бренд сокращает присутствие в Индии, одном из своих крупнейших рынков за пределами КНР. Компания прекратила продажи через физические розничные магазины, сделав ставку исключительно на онлайн-магазины.

Отмечается, что ранее европейское направление OnePlus сталкивалось с трудностями, включая неоднократные уходы и возвращения на ключевые рынки, а также разрыв партнёрских соглашений с мобильными операторами по всему миру. На фоне массовых увольнений бренд сохраняет молчание относительно будущего обслуживания уже проданных устройств, а официальные запросы журналистов к компании остаются без ответа.