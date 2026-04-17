OnePlus покинет ключевые рынки и сосредоточится на продажах в Китае

Китайский производитель смартфонов OnePlus начал сокращение персонала в европейском подразделении, сославшись на пересмотр региональной дорожной карты и продуктовой стратегии. Эти шаги стали следствием комплексной оценки рыночной среды и указывают на вероятный уход бренда со многих международных площадок с фокусом на внутренний рынок Китая.

Информация об увольнениях просочилась в сеть благодаря бывшему сотруднику компании, который опубликовал, а затем удалил сообщение в LinkedIn. По информации 9to5Google со ссылкой на сохранившееся сообщение на сабреддите OnePlus, значительная часть европейской команды уже ищет новую работу после того, как руководство провело аудит бизнес-показателей и эффективности распределения ресурсов.

Данная новость подтверждает более ранние сообщения о том, что OnePlus планирует покинуть ряд глобальных регионов, хотя некоторые продукты всё ещё продолжают запускаться в отдельных локациях, создавая, таким образом, неопределённость для потребителей. Параллельно с этим бренд сокращает присутствие в Индии, одном из своих крупнейших рынков за пределами КНР. Компания прекратила продажи через физические розничные магазины, сделав ставку исключительно на онлайн-магазины.

Отмечается, что ранее европейское направление OnePlus сталкивалось с трудностями, включая неоднократные уходы и возвращения на ключевые рынки, а также разрыв партнёрских соглашений с мобильными операторами по всему миру. На фоне массовых увольнений бренд сохраняет молчание относительно будущего обслуживания уже проданных устройств, а официальные запросы журналистов к компании остаются без ответа.

Материалы по теме
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420
Представлен смартфон OnePlus 15T с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7500 мА·ч за $625
Oppo и OnePlus предупредили о повышении цен на ряд смартфонов с 16 марта
Стартовали российские продажи смартфона iQOO Z11x — от 38 999 рублей
Vivo подготовила международные версии смартфонов X300 Ultra и X300 FE
Складной смартфон Huawei Pura X Max получит стилус с ИИ-функциями
Теги: смартфоны, oneplus, закрытие, европа, сокращения
Telegram внезапно нормально заработал в России — но только на Android и с Premium-подпиской
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
Инвесторы насторожились: Сэм Альтман пытался направить деньги OpenAI в личные проекты
«Захотелось теперь отцом стать»: экспериментальный боевик Pragmata от Capcom стартовал в Steam с «крайне положительными» отзывами
Anthropic выпустила Claude Design — дизайнерский ИИ для тех, кто в дизайне ничего не понимает
Новая статья: Darwin’s Paradox! — платформер с душой и щупальцами. Рецензия 3 ч.
«Выглядит намного лучше, чем раньше»: три минуты «чистого геймплея» Heroes of Might & Magic: Olden Era воодушевили фанатов перед ранним доступом 5 ч.
Тизер нового компаньона в дополнении «Неисчислимый музеон» разочаровал фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader 6 ч.
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом 7 ч.
Глава Nvidia: у Китая уже есть всё, что нужно для обучения ИИ уровня Claude Mythos 8 ч.
Google рассказала, как правильно разрабатывать приложения для Android с помощью ИИ 9 ч.
Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели 9 ч.
Microsoft переделывает «Пуск» с нуля: изменение размеров, отключение разделов и другие настройки 9 ч.
Steam запустили на Nintendo Switch 9 ч.
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
Храним здесь, запускаем там: OCI и AWS подружили свои облачные сети 3 ч.
ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд 4 ч.
В США втихую запустили крупнейшую ветряную электростанцию — оператор опасался реакции Трампа 7 ч.
До 4 Тбайт китайской флеш-памяти со скоростью до 12 000 Мбайт/с — YMTC выпустила SSD Zhitai TiPlus 9100 7 ч.
Европейские стартапы обещают обогнать ИИ-чипы Nvidia по эффективности в 100 раз — но им не хватает денег и фабрик 7 ч.
Asus уточнила, какие блоки питания получат кабель ROG Equalizer 12V-2x6 с защитой от выгорания — это будет не бесплатно 9 ч.
OpenAI получит долю в конкуренте Nvidia в сфере ИИ-чипов 9 ч.
Строительство новых ЦОД забуксовало и это может затормозить всю отрасль ИИ 10 ч.
Apple распродала все запасы MacBook Neo — свежие заказы придут не раньше мая 11 ч.
Dreame представила в России передовые роботы-пылесосы и другие новинки 11 ч.