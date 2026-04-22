«Вызывает привыкание. Ни в коем случае не покупайте»: безумный карточный роглайк Vampire Crawlers ворвался в Steam с 98 % положительных отзывов

Пошаговый карточный роглайк от первого лица Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors во вселенной Vampire Survivors дебютировал лишь вчера, но уже стал объектом народного обожания.

За неполные сутки с релиза Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors в Steam получила 1,5 тыс. «крайне положительных» отзывов — рейтинг игры на платформе составляет 98 % (как у Vampire Survivors).

Пользователи хвалят знакомый опыт в новом формате и затягивающий геймплей, а также предостерегают потенциальных покупателей. «Эта игра вызывает привыкание. Ни в коем случае не покупайте», — предупредил John Castlevania.

Игрокам Vampire Crawlers предстоит исследовать подземелья, убивать монстров, собирать колоду карт, осваивать «турбопошаговые бои» и разрушительные комбинации, прокачивать умения и искать сокровища.

Разработчики обещали персонажей с уникальными характеристиками, «самые настоящие стены» в подземельях, широту геймплейных возможностей, уникальные награды и синергии, а также текстовый перевод на русский язык.

Vampire Crawlers вышла 21 апреля на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch, а также в подписке Game Pass (Game Pass Ultimate, PC Game Pass). До iOS и Android игра доберётся в 2026 году.

Стоимость Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors составляет $10 (385 рублей в российском Steam), что по современным меркам крайне дёшево, но всё равно вдвое дороже Vampire Survivors ($5 / 200 рублей).