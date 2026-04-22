«Вызывает привыкание. Ни в коем случае не покупайте»: безумный карточный роглайк Vampire Crawlers ворвался в Steam с 98 % положительных отзывов

Пошаговый карточный роглайк от первого лица Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors во вселенной Vampire Survivors дебютировал лишь вчера, но уже стал объектом народного обожания.

Источник изображений: poncle

Источник изображения: poncle

За неполные сутки с релиза Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors в Steam получила 1,5 тыс. «крайне положительных» отзывов — рейтинг игры на платформе составляет 98 % (как у Vampire Survivors).

Пользователи хвалят знакомый опыт в новом формате и затягивающий геймплей, а также предостерегают потенциальных покупателей. «Эта игра вызывает привыкание. Ни в коем случае не покупайте», — предупредил John Castlevania.

Источник изображения: Steam (Trip)

Источник изображения: Steam (Trip)

Игрокам Vampire Crawlers предстоит исследовать подземелья, убивать монстров, собирать колоду карт, осваивать «турбопошаговые бои» и разрушительные комбинации, прокачивать умения и искать сокровища.

Разработчики обещали персонажей с уникальными характеристиками, «самые настоящие стены» в подземельях, широту геймплейных возможностей, уникальные награды и синергии, а также текстовый перевод на русский язык.

Пиковый онлайн Vampire Crawlers до высот Vampire Survivors пока не дотянулся

Vampire Crawlers вышла 21 апреля на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch, а также в подписке Game Pass (Game Pass Ultimate, PC Game Pass). До iOS и Android игра доберётся в 2026 году.

Стоимость Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors составляет $10 (385 рублей в российском Steam), что по современным меркам крайне дёшево, но всё равно вдвое дороже Vampire Survivors ($5 / 200 рублей).

Теги: vampire crawlers: the turbo wildcard from vampire survivors, poncle, карточная игра, роглайк
vampire crawlers: the turbo wildcard from vampire survivors, poncle, карточная игра, роглайк
