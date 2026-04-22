Anker представила ИИ-аудиочип Thus — он дебютирует во флагманских наушниках Soundcore

Компания Anker анонсировала собственный аудиочип, который обеспечит их локальную работу моделей искусственного интеллекта в аудиоустройствах, мобильных аксессуарах и устройствах интернета вещей.

Процессор Thus — первый в мире аудиочип, способный производить необходимые для работы нейросетей вычисления в локальной памяти; он компактнее и экономичнее существующих аналогов. Это привлекательное решение для компактных устройств. Сравнивая Thus в другими схожими компонентами, гендиректор Anker Стивен Янг пояснил: «Каждый созданный до сих пор ИИ-чип предполагает хранение модели на одной стороне и вычисления на другой. Если задуматься, устройству приходится множество раз в секунду передавать все эти параметры при каждом инференсе (запуске ИИ-модели). Thus помещает вычисления туда, где модель уже находится. Модели больше никогда не нужно будет перемещаться».

Первый чип Thus будет интегрирован в будущую флагманскую модель наушников бренда Soundcore — это самый сложный проект из-за ограниченного размера устройства, рассказали в компании. При небольших размерах ограничивается и мощность: если в предыдущих моделях приходилось довольствоваться нейросетями на несколько сотен тысяч параметров, то новый чип поможет поднять этот показатель для нескольких миллионов. На практике это, например, поможет снизить присутствие окружающего шума в звуковой картине и сделать более разборчивым голос владельца. Относительно крупная нейросеть, которую обрабатывает Anker Thus в сочетании с восемью MEMS-микрофонами и двумя датчиками костной проводимости, обеспечит более чистый звук при разговорах независимо от условий окружения.

Если верить неофициальной информации, Thus появится в наушниках моделей Soundcore Liberty 5 Pro и Liberty 5 Pro Max по цене $169,99 и $229,99. Более подробно производитель расскажет об этом на мероприятии Anker Day, намеченном на 21 мая.