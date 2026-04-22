«Джеймс Уэбб» построил первый полный спектр колец Урана и указал на неизвестные луны

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» (James Webb) впервые построил полный спектр отражения двух внешних колец Урана — мю (μ) и ню (ν) — и раскрыл их неожиданную природу: одно состоит из водяного льда, другое — из богатой углеродом органики. Источниками частиц оказались небольшие спутники принципиально разного состава, а сами данные указывают на существование ещё не открытых лун помимо 29 уже известных.

Группа под руководством Имке де Патер (Imke de Pater) из Калифорнийского университета в Беркли дополнила архивные данные космического телескопа «Хаббл» и обсерватории Кека на Мауна-Кеа инфракрасными снимками «Джеймса Уэбба» и впервые построила полный спектр отражения колец мю и ню — двух самых внешних из 13 колец Урана. Спектр показывает, как частицы колец отражают солнечный свет, и позволяет определить их размер и состав. В работе участвовал Марк Шоуолтер (Mark Showalter) из Института SETI — астроном, открывший оба кольца в ходе наблюдений 2003–2005 годов.

У колец Урана нет ничего общего с яркой и сложной структурой колец Сатурна. Их обнаружили лишь в 1977 году: кольца блокировали свет далёких звёзд, когда Уран проходил перед ними. Первые изображения колец получил зонд «Вояджер-2» при пролёте мимо планеты в январе 1986 года. С тех пор «Хаббл» и телескопы обсерватории Кека довели общее число известных колец до 13, присвоив каждому букву греческого алфавита.

Ещё при открытии мю и ню озадачили астрономов: мю оказалось голубым, а ню — красноватым. Цвет колец информативен: голубой указывает на очень мелкие частицы, красный — на пыль. Новый спектр подтвердил различие и позволил проследить происхождение каждого кольца.

Кольцо мю состоит из частиц водяного льда. Такая же картина наблюдается только у кольца E Сатурна, которое образуется благодаря криовулканизму на спутнике Энцелад — тот выбрасывает гейзеры воды в космос. Ледяные частицы мю удалось проследить до источника — спутника Мэб шириной 12 километров, открытого Шоуолтером в 2003 году. Остальные внутренние спутники, как правило, содержат больше пыли и горных пород.

Кольцо ню устроено иначе: от 10 до 15 % его массы приходится на богатые углеродом органические соединения, характерные для холодных окраин Солнечной системы. По всей видимости, пыль выбивается с поверхности ещё не открытых мелких спутников, обращающихся среди 14 внутренних лун планеты.

Спутники Урана носят имена персонажей пьес Уильяма Шекспира (William Shakespeare) и поэмы Александра Поупа (Alexander Pope) — традицию заложил Джон Гершель (John Herschel). Пять крупных лун — Миранда, Оберон, Титания, Умбриэль и Ариэль — обращаются на дальних орбитах, а 14 малых спутников расположены ближе к планете. Именно среди этой внутренней группы находятся кольца мю и ню, и именно там, по данным нового исследования, могут скрываться ещё не обнаруженные луны.