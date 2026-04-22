Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос «Джеймс Уэбб» построил первый полный спе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Джеймс Уэбб» построил первый полный спектр колец Урана и указал на неизвестные луны

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» (James Webb) впервые построил полный спектр отражения двух внешних колец Урана — мю (μ) и ню (ν) — и раскрыл их неожиданную природу: одно состоит из водяного льда, другое — из богатой углеродом органики. Источниками частиц оказались небольшие спутники принципиально разного состава, а сами данные указывают на существование ещё не открытых лун помимо 29 уже известных.

Источник изображений: Imke de Pater, Matt Hedman / NASA, ESA

Группа под руководством Имке де Патер (Imke de Pater) из Калифорнийского университета в Беркли дополнила архивные данные космического телескопа «Хаббл» и обсерватории Кека на Мауна-Кеа инфракрасными снимками «Джеймса Уэбба» и впервые построила полный спектр отражения колец мю и ню — двух самых внешних из 13 колец Урана. Спектр показывает, как частицы колец отражают солнечный свет, и позволяет определить их размер и состав. В работе участвовал Марк Шоуолтер (Mark Showalter) из Института SETI — астроном, открывший оба кольца в ходе наблюдений 2003–2005 годов.

У колец Урана нет ничего общего с яркой и сложной структурой колец Сатурна. Их обнаружили лишь в 1977 году: кольца блокировали свет далёких звёзд, когда Уран проходил перед ними. Первые изображения колец получил зонд «Вояджер-2» при пролёте мимо планеты в январе 1986 года. С тех пор «Хаббл» и телескопы обсерватории Кека довели общее число известных колец до 13, присвоив каждому букву греческого алфавита.

Кольца мю (μ) и ню (ν) Урана на снимках «Джеймса Уэбба» (февраль 2025 года). Слева яркость планеты и основных колец снижена в 100 раз, справа применён высокочастотный фильтр для выделения внешних колец

Ещё при открытии мю и ню озадачили астрономов: мю оказалось голубым, а ню — красноватым. Цвет колец информативен: голубой указывает на очень мелкие частицы, красный — на пыль. Новый спектр подтвердил различие и позволил проследить происхождение каждого кольца.

Кольцо мю состоит из частиц водяного льда. Такая же картина наблюдается только у кольца E Сатурна, которое образуется благодаря криовулканизму на спутнике Энцелад — тот выбрасывает гейзеры воды в космос. Ледяные частицы мю удалось проследить до источника — спутника Мэб шириной 12 километров, открытого Шоуолтером в 2003 году. Остальные внутренние спутники, как правило, содержат больше пыли и горных пород.

Кольцо ню устроено иначе: от 10 до 15 % его массы приходится на богатые углеродом органические соединения, характерные для холодных окраин Солнечной системы. По всей видимости, пыль выбивается с поверхности ещё не открытых мелких спутников, обращающихся среди 14 внутренних лун планеты.

Спутники Урана носят имена персонажей пьес Уильяма Шекспира (William Shakespeare) и поэмы Александра Поупа (Alexander Pope) — традицию заложил Джон Гершель (John Herschel). Пять крупных лун — Миранда, Оберон, Титания, Умбриэль и Ариэль — обращаются на дальних орбитах, а 14 малых спутников расположены ближе к планете. Именно среди этой внутренней группы находятся кольца мю и ню, и именно там, по данным нового исследования, могут скрываться ещё не обнаруженные луны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX признала, что может провалиться в освоении Луны и Марса, а также в строительстве орбитальных ЦОД
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю
Blue Origin впервые повторно использовала первую ступень огромной ракеты New Glen
Астронавты на МКС получили новые ноутбуки — с Nvidia RTX Pro Blackwell и 128 Гбайт DDR5
Спустя восемь запусков японские инженеры выяснили, что ракета H3 имеет конструктивные дефекты
Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе
Теги: космос, уран, астрофизика, джеймс уэбб, хаббл
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
Кинотеатр дома: TCL X11L — огромный флагманский телевизор с передовой подсветкой SQD-Mini LED
Представлены смартфоны Honor 600 и 600 Pro с тончайшими рамками, дизайном iPhone 17 Pro и 200-Мп камерами
Разработчики приложения Telega пожаловались на Apple в ФАС 11 мин.
Google Chrome начнёт показывать созданные ИИ картинки на разных сайтах, но непонятно зачем 3 ч.
Дизельпанковый эвакуационный шутер Marauders готовится к перерождению после двух лет простоя в раннем доступе Steam 3 ч.
xAI готова купить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд или заплатить $10 млрд в рамках партнёрства 3 ч.
«Вызывает привыкание. Ни в коем случае не покупайте»: безумный карточный роглайк Vampire Crawlers ворвался в Steam с 98 % положительных отзывов 4 ч.
Потенциально опасная ИИ-модель Anthropic Mythos нашла 271 уязвимость в Firefox 150 4 ч.
Плату за VPN-трафик для россиян хотят отложить: операторы не готовы к нововведению 5 ч.
Новая Divinity удивит размерами — Larian избавила игру от одного из главных ограничений Baldur’s Gate 3 5 ч.
WhatsApp предложит ИИ-сводки по всем непрочитанным сообщениям 6 ч.
YouTube начнёт удалять дипфейки по запросам знаменитостей, но не все 6 ч.
Anthropic ищет аналитика для оценки геополитических рисков и угроз персоналу, офисам и дата-центрам 24 мин.
Гигантская звезда заставила джет чёрной дыры трепетать как пламя свечи на ветру 2 ч.
ЕС всё-таки разрешит несъёмные батареи в смартфонах, но будут лазейки 2 ч.
«Джеймс Уэбб» построил первый полный спектр колец Урана и указал на неизвестные луны 2 ч.
Meta зарезервировала 100 ГВт·ч ёмкости для хранения энергии на базе инновационных накопителей Noon Energy 2 ч.
MediaTek неожиданно отменила доклад гендира Цая на Computex 2026 — в этом усмотрели намёк на совместный анонс с Nvidia 3 ч.
Анонсирован смартфон Motorola Edge 70 Pro с чипом Dimensity 8500 Extreme по цене от $415 3 ч.
Anker представила ИИ-аудиочип Thus — он дебютирует во флагманских наушниках Soundcore 3 ч.
Экс-сотрудника Samsung приговорили к семи годам тюрьмы за передачу секретов выпуска чипов в Китай 3 ч.
Хакеры легко извлекли из электромобиля BYD Seal полную историю поездок — от китайского завода до авторазборки в Польше 3 ч.