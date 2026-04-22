ЕС всё-таки разрешит несъёмные батареи в смартфонах, но будут лазейки

В 2027 году в силу вступают новые требования, предъявляемые к продаваемым на территории Евросоюза смартфонам. Общепринятое мнение гласит, что они должны будут комплектоваться съёмными аккумуляторами, но подробное изучение документов показало, что это не вполне верно, пишет ресурс 9to5Google.

В 2023 году европейские чиновники представили регламент в отношении автономных источников питания; документ частично пересматривался в отношении мобильных устройств, и наиболее заметные изменения были внесены в 2025 году. В документе говорится, что разработка гаджетов должна вестись с учётом «ремонтопригодности» и «заменяемости». Новые требования вступят в силу 17 февраля 2027 года, и по мере приближения этой даты они обсуждаются всё чаще.

Съёмные аккумуляторы, например, использовались в мобильных телефонах в 2000-х годах — задние крышки таких устройств открывались почти без подручных средств. В утверждённом ЕС регламенте даётся чёткое определение съёмной батареи. «Портативный аккумулятор считается съёмным для конечного пользователя, если его можно извлечь с помощью имеющихся в продаже инструментов и без применения специальных средств, если только они не предоставляются бесплатно, или фирменных инструментов, тепловой энергии или растворителей для разборки», — говорится в документе.

К примеру, смартфоны Google Pixel 10 и Samsung Galaxy S26, согласно этому определению, комплектуются несъёмными аккумуляторами — чтобы размягчить клей между рамкой и задней панелью в них, требуется подать в эту область тепло. Но следует отметить, что требование об установке съёмной батареи применяется не ко всем устройствам — автономный источник питания может быть несъёмным, гласит регламент, если выполняются три требования:

  1. после 500 полных циклов зарядки батарея в полностью заряженном состоянии сохраняет остаточную ёмкость в размере не менее 83 % от номинальной;
  2. ресурс батареи рассчитан не менее чем на 1000 полных циклов зарядки, и после 1000 этих циклов батарея в заряженном состоянии имеет ёмкость не менее 80 % от номинальной;
  3. устройство соответствует классу защиты IP67.

Это меняет положение вещей. Смартфоны Google, начиная с модели Pixel 8a, как заявляет производитель, обеспечивают более 80 % остаточной ёмкости аккумулятора после тысячи циклов зарядки; такие же утверждения делает и Samsung в отношении собственной продукции. С учётом этих нюансов, не факт, что в 2027 году Google, Samsung и другим производителям придётся перерабатывать проекты собственных устройств. Даже если новый регламент вступил бы в силу сейчас, многие смартфоны уже соответствовали бы его требованиям.

