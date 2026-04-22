Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера»

Основанная создателем Ecco the Dolphin Эдом Аннунциатой (Ed Annunziata) калифорнийская студия A&R Atelier анонсировала сборник Ecco the Dolphin: Complete, который пронесёт игроков по волнам истории франшизы.

Ecco the Dolphin: Complete включает подтверждённые прошлым летом переиздания Ecco the Dolphin и Ecco: The Tides of Time, вышедших в начале 1990-х годов. Сборник создаётся усилиями многих участников оригинальной команды.

«Это полный, исчерпывающий [игровой] опыт Ecco the Dolphin, разработанный людьми, сделавшими оригинальную [дилогию]. Правильный ремастер», — уверяет сопровождавший анонс Ecco the Dolphin: Complete пресс-релиз.

Наравне с перечисленными классическими играми серии Ecco the Dolphin: Complete будет включать полноценную третью номерную часть франшизы, с которой «путешествие продолжится в современной эпохе».

Ecco the Dolphin: Complete предложит поддержку скоростных прохождений (спидранов), достижений, таблиц лидеров, а также пользовательских маршрутов через любые комбинации уровней из всех игр серии.

Сроки выхода и целевые платформы Ecco the Dolphin: Complete не уточняются. Несмотря на официальный характер, анонс не сопровождался ни скриншотами, не трейлерами сборника.

Игры Ecco the Dolphin повествуют о подводных похождениях разумного дельфина Экко и запомнились не только пацифистским геймплеем, экологической тематикой и приятной по тем временам графикой, но и высокой сложностью.