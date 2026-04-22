Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера»

Основанная создателем Ecco the Dolphin Эдом Аннунциатой (Ed Annunziata) калифорнийская студия A&R Atelier анонсировала сборник Ecco the Dolphin: Complete, который пронесёт игроков по волнам истории франшизы.

Ecco the Dolphin: Complete включает подтверждённые прошлым летом переиздания Ecco the Dolphin и Ecco: The Tides of Time, вышедших в начале 1990-х годов. Сборник создаётся усилиями многих участников оригинальной команды.

«Это полный, исчерпывающий [игровой] опыт Ecco the Dolphin, разработанный людьми, сделавшими оригинальную [дилогию]. Правильный ремастер», — уверяет сопровождавший анонс Ecco the Dolphin: Complete пресс-релиз.

Наравне с перечисленными классическими играми серии Ecco the Dolphin: Complete будет включать полноценную третью номерную часть франшизы, с которой «путешествие продолжится в современной эпохе».

Ecco the Dolphin: Complete предложит поддержку скоростных прохождений (спидранов), достижений, таблиц лидеров, а также пользовательских маршрутов через любые комбинации уровней из всех игр серии.

В 2000 году на PS2 вышла трёхмерная Ecco the Dolphin: Defender of the Future, но Аннунциата в разработке не участвовал

Сроки выхода и целевые платформы Ecco the Dolphin: Complete не уточняются. Несмотря на официальный характер, анонс не сопровождался ни скриншотами, не трейлерами сборника.

Игры Ecco the Dolphin повествуют о подводных похождениях разумного дельфина Экко и запомнились не только пацифистским геймплеем, экологической тематикой и приятной по тем временам графикой, но и высокой сложностью.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ecco the dolphin: complete, a&r atelier, sega, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
