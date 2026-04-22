BMW представила флагманскую «семёрку» на платформе Neue Klasse — спорный стиль, много экранов и «скрытые технологии»

Сегодня в Нью-Йорке и Пекине BMW представила автомобили своей флагманской седьмой серии на платформе Neue Klasse. И хотя некоторые стилистические решения остаются спорными, трудно не заметить мощность и технологии, которые обеспечат этим автомобилям стоимостью более $100 000 заметное конкурентное преимущество. BMW хочет превратить свой многолетний рекламный слоган «Идеальная машина для вождения» в «Идеальную вычислительную платформу».

Новая «семёрка» будет представлена шестью различными модификациями: электромобили — i7 50 xDrive и i7 60 xDrive, автомобили с ДВС — 740 и 740 xDrive, подключаемый гибрид — 750e xDrive, которые в 2027 году дополнит высокопроизводительная модель V8 M. Вероятно, такой подход компании продиктован желанием удержать баланс продаж в ситуации, когда электромобили популярны на одних рынках и не востребованы на других.

Благодаря партнёрству с хорватской компанией Rimac, электромобили BMW седьмой серии оснащены новыми батареями Gen6 с увеличенной на 20 % плотностью энергии с полезной ёмкостью 112,5 кВт⋅ч. BMW заявляет, что новая батарея обеспечит расчётный запас хода по стандартам EPA более 560 км. Максимальная мощность зарядки увеличена до 250 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 10 до 80 % за 28 минут. Зарядный порт стандарта NACS обеспечит новым BMW i7 доступ к десяткам тысяч суперзарядных станций Tesla.

По данным BMW, i7 60 xDrive будет разгоняться до 96,5 км/ч за 4,6 секунды, а BMW i7 50 xDrive — за 5,3 секунды. Совокупная мощность электродвигателей составит 563 л.с. у 60 xDrive и 449 л.с. у 50 xDrive. Обе электрические версии имеют двухмоторную полноприводную компоновку, что является отходом от прежней стратегии BMW. Любителям заднего привода придётся довольствоваться бензиновыми версиями «семёрки».

Все версии автомобилей будут оснащены массивными подсвечиваемыми решётками радиатора BMW, дополненными парой акцентных световых «бровей». Адаптивные фары утоплены в воздухозаборники, что делает их практически невидимыми, пока они не включены. Несмотря на критику пользователей по поводу «зубастого» дизайна, BMW не отказалась от этого спорного элемента экстерьера. Похоже, что клиенты BMW не стали менять свои предпочтения из-за такой мелочи.

Хотя большинство самых заметных изменений коснулось интерьера, BMW не пожалела средств и на внешний вид новинок. В частности, адаптивные светодиодные фары теперь можно дополнительно оснастить 12 хрустальными лампами с алмазной огранкой и заказать проекционную подсветку пространства у дверей для удобства посадки в тёмное время суток. Производитель также рассказал о «первом в мире» процессе покраски, который сочетает матовые покрытия с поверхностями типа «металлик». BMW утверждает, что на покраску каждого автомобиля уходит более 75 часов.

Новая платформа знаменует собой серьёзную перестройку всех электронных систем управления. «Супермозг» автомобилей Neue Klasse объединяет различные вычислительные модули в четыре центральных блока. Они обеспечивают работу различных передовых функций автомобиля, таких как голосовой помощник Alexa Plus с поддержкой ИИ, расширенные функции помощи водителю, такие как автоматическая смена полосы движения и самостоятельная парковка, и беспроводные обновления ПО.

В 7-й серии BMW также представила новую концепцию «скрытых технологий» — дизайнерскую философию, которая скрывает определённые датчики и оборудование до тех пор, пока они не понадобятся, обеспечивая визуальную строгость и порядок в салоне. Вместо того чтобы перегружать водителя постоянным набором кнопок, датчиков и экранов, «скрытые технологии» сливаются с фоном, становясь видимыми или активными только тогда, когда это актуально.

В салоне новой «семёрки» четыре основных дисплея плюс два дополнительных экрана в подлокотниках для задних пассажиров. Спереди расположен 17,9-дюймовый «плавающий» центральный дисплей, представляющий собой неправильный шестиугольник. Справа находится 14,6-дюймовый мультисенсорный дисплей для потоковой передачи мультимедиа.

BMW представила новую проекционную систему Panoramic Vision, занимающую всю ширину приборной панели. В отличие от традиционного проекционного дисплея, Panoramic Vision представляет собой высококонтрастную, непрозрачную полосу информации, видимую всем пассажирам автомобиля. Она фактически служит приборной панелью i7, отображая информацию о навигации, режиме движения и скорости, а также виджеты для времени, температуры и медиаплеера.

Для задних пассажиров BMW предлагает опцию установки 31,3-дюймового сенсорного экрана Theater Screen с разрешением 8K, который откидывается сверху. Это устройство работает под управлением Fire OS и может получать доступ к большинству современных сервисов потокового видео и другим приложениям Fire TV для потоковой передачи через собственное 5G-соединение автомобиля. В подлокотники встроены небольшие дополнительные сенсорные панели управления.

Новые «семёрки» должны поступить в дилерские центры в начале лета. Цена на бензиновую BMW 740 начинается от $99 800. Переход на полноприводную версию 740 xDrive увеличивает цену до $102 800, в то время как i7 50 xDrive оценивается в $106 200, а цена на i7 60 xDrive стартует от $124 700.