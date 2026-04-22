Новый великий космический телескоп NASA «Роман» прошёл основные испытания — до запуска меньше пяти месяцев

В NASA сообщили о завершении основных испытаний новой космической обсерватории им. Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman). Осталось лишь убрать тестовые датчики, проверить установку основных, а также отправить телескоп к месту запуска во Флориду. Всё идёт к тому, что обсерватория будет отправлена в космос на восемь месяцев раньше ожидаемого срока — в сентябре 2026 года вместо мая 2027-го. Это редкий случай, когда проект такого уровня завершается раньше срока.

Важно отметить, что обсерватория «Роман» была собрана с опережением графика без превышения бюджета. Финальная сборка обсерватории завершилась в декабре 2025 года, после чего она была подвергнута серии температурных, вакуумных, вибрационных и акустических испытаний, имитирующих запуск ракеты в космос. Важно было убедиться, что жёсткие условия старта не повредят этот сложный прибор.

Часто телескоп «Роман» называют преемником «Хаббла». Но это лишь потому, что у них зеркала одинакового диаметра — по 2,4 метра. Также у них отчасти схожие диапазоны: оба работают в оптическом и частично в инфракрасном спектрах. Однако «Роман» создаётся как панорамный инструмент. При той же детализации снимков он будет охватывать в 100 раз большую площадь неба, чем «Хаббл». По словам главы NASA, за год работы «Романа» будет получен такой же объём информации о небе, на сбор которого «Хабблу» потребовалось бы 2000 лет.

Высокая скорость работы новой обсерватории позволит совершать массу случайных открытий — от вспышек сверхновых до эффектов микролинзирования. Можно даже сказать, что научный поиск с помощью нового телескопа будет вестись в некотором роде наудачу, а это, как правило, сулит неожиданные и нередко удивительные открытия.

В космос новую обсерваторию доставит ракета SpaceX Falcon Heavy. Эта тяжёлая РН летала 11 раз, и все запуски были успешными. Точная дата старта пока не установлена или не объявлена. В любом случае это произойдёт более чем на полгода раньше запланированного срока, что означает стремительное приближение множества новых открытий.