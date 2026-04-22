Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Новый великий космический телескоп NASA ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новый великий космический телескоп NASA «Роман» прошёл основные испытания — до запуска меньше пяти месяцев

В NASA сообщили о завершении основных испытаний новой космической обсерватории им. Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman). Осталось лишь убрать тестовые датчики, проверить установку основных, а также отправить телескоп к месту запуска во Флориду. Всё идёт к тому, что обсерватория будет отправлена в космос на восемь месяцев раньше ожидаемого срока — в сентябре 2026 года вместо мая 2027-го. Это редкий случай, когда проект такого уровня завершается раньше срока.

Источник изображений: NASA

Важно отметить, что обсерватория «Роман» была собрана с опережением графика без превышения бюджета. Финальная сборка обсерватории завершилась в декабре 2025 года, после чего она была подвергнута серии температурных, вакуумных, вибрационных и акустических испытаний, имитирующих запуск ракеты в космос. Важно было убедиться, что жёсткие условия старта не повредят этот сложный прибор.

Часто телескоп «Роман» называют преемником «Хаббла». Но это лишь потому, что у них зеркала одинакового диаметра — по 2,4 метра. Также у них отчасти схожие диапазоны: оба работают в оптическом и частично в инфракрасном спектрах. Однако «Роман» создаётся как панорамный инструмент. При той же детализации снимков он будет охватывать в 100 раз большую площадь неба, чем «Хаббл». По словам главы NASA, за год работы «Романа» будет получен такой же объём информации о небе, на сбор которого «Хабблу» потребовалось бы 2000 лет.

Телескоп «Роман» в космосе, представление художника

Высокая скорость работы новой обсерватории позволит совершать массу случайных открытий — от вспышек сверхновых до эффектов микролинзирования. Можно даже сказать, что научный поиск с помощью нового телескопа будет вестись в некотором роде наудачу, а это, как правило, сулит неожиданные и нередко удивительные открытия.

В космос новую обсерваторию доставит ракета SpaceX Falcon Heavy. Эта тяжёлая РН летала 11 раз, и все запуски были успешными. Точная дата старта пока не установлена или не объявлена. В любом случае это произойдёт более чем на полгода раньше запланированного срока, что означает стремительное приближение множества новых открытий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Самая подробная 3D-карта Вселенной поможет раскрыть тайну тёмной энергии — осталось разобрать данные
«Хаббл» и «Уэбб» вместе предоставили лучшее изображение Сатурна за всю историю наблюдения
Телескоп LOFAR обнаружил 13,7 млн ранее неизвестных объектов в крупнейшем радиообзоре Вселенной
Гигантская звезда заставила джет чёрной дыры трепетать как пламя свечи на ветру
«Джеймс Уэбб» построил первый полный спектр колец Урана и указал на неизвестные луны
Астронавты на МКС получили новые ноутбуки — с Nvidia RTX Pro Blackwell и 128 Гбайт DDR5
Теги: космический телескоп, nasa, nancy grace roman
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
В Китае с размахом вернули к жизни технологии стабилизации энергосетей вековой давности
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд 2 ч.
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза 3 ч.
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея 4 ч.
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера» 5 ч.
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта 6 ч.
Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только 6 ч.
В популярном ИИ-протоколе нашли критическую уязвимость — отвечающая за него Anthropic ничего исправлять не будет 6 ч.
Разработчики приложения Telega пожаловались на Apple в ФАС 7 ч.
Google Chrome начнёт показывать созданные ИИ картинки на разных сайтах, но непонятно зачем 9 ч.
Дизельпанковый эвакуационный шутер Marauders готовится к перерождению после двух лет простоя в раннем доступе Steam 9 ч.
Новый великий космический телескоп NASA «Роман» прошёл основные испытания — до запуска меньше пяти месяцев 33 мин.
Дата-центры приносят экономике больше вреда, чем пользы — страдают экология и здоровье людей 2 ч.
BMW представила флагманскую «семёрку» на платформе Neue Klasse — спорный стиль, много экранов и «скрытые технологии» 2 ч.
Google представила пару ИИ-чипов TPU 8 с упором на эффективность и комплексный ИИ-сервис Workspace Intelligence 3 ч.
Начались продажи флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache за $899 3 ч.
Meta подала заявку на расширение кампуса в Эль-Пасо и анонсировала 28-й по счёту дата-центр в США — в Талсе 4 ч.
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов 6 ч.
Asus перестала выпускать смартфоны, но готовит большой планшет 6 ч.
Anthropic ищет аналитика для оценки геополитических рисков и угроз персоналу, офисам и дата-центрам 7 ч.
Гигантская звезда заставила джет чёрной дыры трепетать как пламя свечи на ветру 8 ч.