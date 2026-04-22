Microsoft объявила о партнёрстве между Xbox и Discord, но скрыла детали

Microsoft объявила о новом партнёрстве, касающемся подразделения Xbox, всего через день после снижения стоимости тарифных планов Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) заявила, что софтверный гигант снова объединяется с Discord, «продолжая делать Game Pass более гибким для наших геймеров».

Пока не ясно, к чему приведёт новое партнёрство Xbox и Discord. Учитывая, что оно связано с Game Pass, можно предположить, что подписчики Xbox Game Pass получат от этого какие-то дополнительные преимущества. В настоящее время подписчики Game Pass Ultimate могут получить месяц Discord Nitro в рамках своего тарифа.

Похоже, что Microsoft уже готова к началу тестирования изменений в подписке Game Pass, которые будут реализованы в рамках партнёрства с Discord. «Некоторые из вас могут начать замечать соответствующий код в открытом доступе, а вскоре мы поделимся с вами всеми подробностями», — рассказала Шарма.

В феврале этого года СМИ писали, что Microsoft изучает варианты объединения сторонних сервисов с подписками Game Pass. В прошлом месяце генеральный содиректор Netflix Грег Питерс (Greg Piters) в беседе с журналистами рассказал, что он и Шарма «обменивались идеями» о партнёрстве в сфере пакетных подписок.

Microsoft и Discord начали сотрудничать в 2018 году, когда пользователи получили возможность объединения профилей Xbox Live с профилями Discord. Команда инженеров Xbox также сотрудничала с Discord во время интеграции голосового чата в панель управления Xbox в 2022 году. Позднее возможности были расширены, и пользователи смогли запускать и смотреть стримы Discord на консолях Xbox.

Материалы по теме
Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса
Глава Microsoft пообещал досрочно ввести в эксплуатацию самый мощный в мире ИИ ЦОД проекта Fairwater
Tides of Tomorrow уже в продаже: асинхронное приключение от авторов Road 96, где игрок расплачивается за ошибки своих предшественников
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея
Теги: microsoft, discord, game pass
BMW представила флагманскую «семёрку» на платформе Neue Klasse — спорный стиль, много экранов и «скрытые технологии»
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Microsoft объявила о партнёрстве между Xbox и Discord, но скрыла детали 2 ч.
Google начала рекламировать поумневшую Apple Siri — в её основу ляжет ИИ Gemini 2 ч.
Tides of Tomorrow уже в продаже: асинхронное приключение от авторов Road 96, где игрок расплачивается за ошибки своих предшественников 2 ч.
Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд 4 ч.
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея 6 ч.
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера» 6 ч.
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта 8 ч.
Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только 8 ч.
В популярном ИИ-протоколе нашли критическую уязвимость — отвечающая за него Anthropic ничего исправлять не будет 8 ч.
Разработчики приложения Telega пожаловались на Apple в ФАС 8 ч.
РКН лишил лицензий почти 2000 операторов связи 2 ч.
Новый великий космический телескоп NASA «Роман» прошёл основные испытания — до запуска меньше пяти месяцев 3 ч.
Дата-центры приносят экономике больше вреда, чем пользы — страдают экология и здоровье людей 3 ч.
Google представила пару ИИ-чипов TPU 8 с упором на эффективность и комплексный ИИ-сервис Workspace Intelligence 4 ч.
Начались продажи флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache за $899 4 ч.
Meta подала заявку на расширение кампуса в Эль-Пасо и анонсировала 28-й по счёту дата-центр в США — в Талсе 6 ч.
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов 8 ч.
Asus перестала выпускать смартфоны, но готовит большой планшет 8 ч.
Anthropic ищет аналитика для оценки геополитических рисков и угроз персоналу, офисам и дата-центрам 9 ч.
Гигантская звезда заставила джет чёрной дыры трепетать как пламя свечи на ветру 9 ч.