Microsoft объявила о партнёрстве между Xbox и Discord, но скрыла детали

Microsoft объявила о новом партнёрстве, касающемся подразделения Xbox, всего через день после снижения стоимости тарифных планов Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) заявила, что софтверный гигант снова объединяется с Discord, «продолжая делать Game Pass более гибким для наших геймеров».

Пока не ясно, к чему приведёт новое партнёрство Xbox и Discord. Учитывая, что оно связано с Game Pass, можно предположить, что подписчики Xbox Game Pass получат от этого какие-то дополнительные преимущества. В настоящее время подписчики Game Pass Ultimate могут получить месяц Discord Nitro в рамках своего тарифа.

Похоже, что Microsoft уже готова к началу тестирования изменений в подписке Game Pass, которые будут реализованы в рамках партнёрства с Discord. «Некоторые из вас могут начать замечать соответствующий код в открытом доступе, а вскоре мы поделимся с вами всеми подробностями», — рассказала Шарма.

В феврале этого года СМИ писали, что Microsoft изучает варианты объединения сторонних сервисов с подписками Game Pass. В прошлом месяце генеральный содиректор Netflix Грег Питерс (Greg Piters) в беседе с журналистами рассказал, что он и Шарма «обменивались идеями» о партнёрстве в сфере пакетных подписок.

Microsoft и Discord начали сотрудничать в 2018 году, когда пользователи получили возможность объединения профилей Xbox Live с профилями Discord. Команда инженеров Xbox также сотрудничала с Discord во время интеграции голосового чата в панель управления Xbox в 2022 году. Позднее возможности были расширены, и пользователи смогли запускать и смотреть стримы Discord на консолях Xbox.