Стали известны цены на телевизоры LG Micro RGB evo — от $5000 за 75-дюймовую модель

LG объявила о старте предзаказа на дебютные телевизоры Micro RGB evo, которые были представлены на выставке CES 2026. Стоимость модели LG Micro RGB evo (MRGB95) с 75-дюймовым экраном составляет $5 тыс. Также доступны для предзаказа модели с диагональю экрана 86 и 100 дюймов.

Новые телевизоры оснащены панелью LG Micro RGB с системой подсветки на базе сверхминиатюрных красных, зелёных и синих RGB-светодиодов, обеспечивающей более высокую яркость и лучшую цветопередачу, чем у Mini-LED- и OLED-телевизоров.

Телевизоры LG Micro RGB evo базируются на процессоре Alpha 11 AI Processor Gen3 с движком Micro RGB Engine, который координирует работу массива светодиодов. Согласно заявлению LG, телевизор Micro RGB evo обеспечивает полное покрытие цветовых пространств DCI-P3, BT.2020 и Adobe RGB, что подтверждено сертификатами Intertek, а также «улучшенную контрастность и более высокую детализацию» благодаря более чем тысяче зон затемнения, управляемых с помощью технологии Micro Dimming Ultra.

В сегменте RGB LED-телевизоров аппаратам LG Micro RGB evo предстоит конкурировать с устройствами Hisense, Samsung, Sony и TCL. На данный момент на рынке предлагаются четыре флагманских телевизора, использующих технологию RGB LED: Hisense UR9 RGB Mini-LED TV, Samsung R95H Micro RGB TV, TCL RM9L RGB Mini-LED TV и LG MRGB95 Micro RGB evo TV. Они доступны с диагональю экрана от 65 до 115 дюймов и отличаются довольно высокой ценой.

Например, 75-дюймовый Hisense UR9 стоит столько же, сколько LG Micro RGB evo, а Samsung R95H с такой же диагональю экрана обойдётся всего на $500 дешевле.

Теги: lg, телевизор, micro rgb
Яндекс.Метрика

window-new
