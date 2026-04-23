Gigabyte представила мощный ноутбук Gaming A18 Pro с GeForce RTX 5080 для игр и ИИ

Gigabyte представила игровой ноутбук Gaming A18 Pro, который отличают тонкий корпус, крупный 18-дюймовый дисплей, поддержка функций искусственного интеллекта и производительные компоненты.

Ноутбук Gigabyte Gaming A18 Pro работает на мощной платформе, способной справляться с ресурсоёмкими задачами: это, в частности, процессор Intel Core 7 240H и мобильная дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080. Данные компоненты обеспечивают ноутбуку возможность запускать передовые игры, но также он подойдёт для создания контента и рабочих задач с использованием функций ИИ.

Показатель TGP составляет 115 Вт, что означает стабильную производительность графики даже при длительном использовании компьютера. В наличии интеллектуальная система охлаждения Windforce Infinity EX с двумя вентиляторами и поддержкой технологии 3D VortX, которая обеспечивает трёхмерное распределение воздушных потоков. При небольшой загрузке ноутбук Gigabyte Gaming A18 Pro включает тихий режим — до 0 дБ. Под востребованными в играх клавишами «WASD» есть своя зона охлаждения.

Компьютер комплектуется предустановленным ИИ-помощником GiMATE — управление режимами производительности, питания и подсветки может осуществляться посредством голосовых команд; для выхода на максимальную производительность доступно быстрое переключение MUX Switch. Рутинные настройки GiMATE осуществляет самостоятельно, освобождая от них пользователя.

18-дюймовый экран Gigabyte Gaming A18 Pro отличают разрешение 2,5K, частота обновления 165 Гц, время отклика 3 мс и до 100 % охвата цветового пространства DCI-P3. Предусмотрена поддержка Dolby Atmos. Эргономичная клавиатура Golden Curvature имеет ход клавиш 1,7 мм; корпус обладает толщиной всего 20 мм; а экран может раскрываться на 180°.