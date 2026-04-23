Иран обвинил США в выводе из строя маршрутизаторов Cisco и других производителей через скрытые бэкдоры

США воспользовались бэкдорами или ботнетами, чтобы во время атак на Иран отключать в стране часть сетевого оборудования, заявили власти ближневосточной страны. Китайские власти подтвердили эту версию.

Сетевое оборудование марок Cisco, Juniper, Fortinet и MikroTik во время атак на Иран либо отключалось, либо уходило в перезагрузку, несмотря на то, что страна к тому моменту была отключена от глобального сегмента интернета. Это произошло, передают иранские СМИ, потому, что кто-то имеет возможность саботировать работу сетевого оборудования по своему желанию, и, вероятно, это делают США. Выдвигается гипотеза, что в прошивки или загрузчики устройств внедряются бэкдоры, которые позволяют проводить удалённые атаки в определённое время или активироваться сигналом со спутника. Причастными к установке таких бэкдоров считаются американские поставщики. Допускается и второй вариант, согласно которому сетевое оборудование страны оказалось в ботнете, которое производило атаки на устройства под марками Cisco и MikroTik.

Американские власти косвенно подтверждали возможность таких сценариев — атаки в киберпространстве осуществлялись одновременно с военными операциями как в Веенсуэле, так и в Иране. На это намекали президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и генерал Дэн Кейн (Dan Caine). Иранскую версию поддержали китайские СМИ, повторившие тезис о том, что по команде американских властей в сетевое оборудование внедряются бэкдоры — ранее его озвучил известный информатор Эдвард Сноуден (Edward Snowden).

К настоящему моменту блокировка глобального сегмента интернета в Иране продолжается уже 52 дня. Доступ в этот сегмент для рядовых граждан страны предоставляется в индивидуальном порядке; есть также информация о выпуске «белых SIM-карт» с неограниченным доступом для некоторых чиновников.