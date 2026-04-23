Bolt Graphics завершила проектирование графического чипа Zeus — он в разы превосходит RTX 5090

Bolt Graphics заявила о завершении разработки тестового чипа для видеокарт Zeus — калифорнийский стартап сделал первый шаг от эмуляции FPGA к серийному производству микросхем, которые, как утверждает компания, смогут в 17 раз снизить стоимость вычислений.

Тестовый чип был разработан для 12-нм техпроцесса FFC компании TSMC — он будет использоваться потенциальными клиентами для тестирования, а выход на полномасштабное производство намечен на IV квартал 2027 года. Bolt ориентируется на рынки высокопроизводительных вычислений, моделирования и проектирования, а также отрисовки 2D- и 3D-графики (рендеринга) — их совокупный объем составляет $55 млрд при том, что клиенты «не могут позволить себе необходимый для их приложений уровень вычислительных мощностей».

Компания заявила о себе в 2025 году, утверждая, что её графический процессор сможет десятикратно превзойти Nvidia GeForce RTX 5090 в задачах трассировки лучей, но не представила образца чипа. Впоследствии Bolt уточнила, что архитектура работает на FPGA, и клиенты проводят её оценку в течение четырёх лет. При изготовлении тестового образца она обратилась к техпроцессу TSMC 12 нм (семейство FinFET), который предлагает относительно невысокую цену и проверенные временем библиотеки для проектирования. Существует и проект, адаптированный для передовых техпроцессов, включая 5 нм, то есть на этапе серийного производства будет применяться современные решения.

Видеокарты станут поставляться в формфакторах PCIe для ПК и серверном 2U; младшей является однослотовая модель мощностью 120 Вт с производительностью 5, 10 и 20 Тфлопс для вариантов FP64, FP32 и FP16 соответственно; старшая — двухслотовая на 250 Вт, у которой вдвое большие показатели. Все карты имеют от 128 до 256 Мбайт кеша на кристалле, а также до 384 Гбайт памяти на распаянных модулях LPDDR5X и DDR5 формата SO-DIMM; предусмотрен интегрированный сетевой адаптер 400 GbE.

В программе раннего доступа зарегистрировались более 14 000 предприятий, разработчиков и конечных пользователей, утверждает Bolt; потенциальный объём заказов составляет более $500 млн.