Китай оценил мощность своей ИИ-инфраструктуры — оценки США были ниже в 6000 раз

Считается, что Китай редко сообщает точные данные о состоянии дел в экономике. Точнее, предоставляемые данные должны приниматься на веру как есть. Это тем более касается данных о развитии вычислительных мощностей, где идёт соперничество с США. Так, с 2023 года Китай прекратил сообщать о своих новых суперкомпьютерах для внесения их в список Топ-500, что привело к катастрофическому занижению сведений об ИИ-потенциале страны, а он оказался чудовищно большим.

В частности, китайские источники со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) страны сообщили, что на сегодняшний день совокупная мощность инфраструктуры для ИИ в Китае достигает примерно 1882 эксафлопс (10¹⁸ операций в секунду). Это значение на порядки превышает показатели, фигурирующие в международных рейтингах суперкомпьютеров, и заставляет задуматься о возможном «разрыве» между экспертными оценками и реальностью — в 6000 раз.

На этом фоне блокировка США поставок ускорителей ИИ в Китай — это буквально «возня в песочнице». Но надо ли воспринимать опубликованные цифры всерьёз? Как писал Марк Твен: «Есть ложь, наглая ложь и статистика». Для составления списка Топ-500 мощнейших в мире суперкомпьютеров используется иная система рейтингов вычислительных платформ. ИИ оперирует более простыми операциями, поэтому в пересчёте на суперкомпьютеры для обработки больших данных, например, 1882 ИИ-эксафлопса превратятся в 120–230 экзафлопс для операций с большей разрядностью.

Две сотни эксафлопс для дата-майнинга — это тоже немало. Хотелось бы понять, зачем нужно озвучивать такие цифры, если три года до этого хранили молчание. Согласно предыдущим оценкам экспертов из США, совокупные вычислительные возможности американской нации должны достигать 75 % от общемировых или, в крайнем случае, не менее 50 %. Если у Китая существует «теневой» вычислительный ресурс, не учтённый специалистами, то его возможности по обработке данных приблизились к возможностям США, что должно вызывать опасения.

Вряд ли можно проверить сделанные Минпромом Китая заявления. В то же время в стране начинает работать национальная исследовательская мегасеть ИИ, которая стала ответом на трамповскую миссию «Генезис». «Генезис» в США всё ещё на стадии согласования, тогда как Китай готовится предоставить возможности своей сети бизнесу. Распределённая ИИ-мегасеть, кстати, оптимально черпает энергию из возобновляемых источников, благо их можно использовать на месте без транспортировки, что представляет собой определённую проблему из-за прерывистого характера ВИЭ.

В общем, Китай рассказывает всем о каких-то чудесах в сфере поддержки ИИ. Это или пропагандистский трюк, или «Терминатора» надо было снимать в китайских декорациях. Кстати, по-настоящему пророческим может оказаться «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта.