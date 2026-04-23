Intel показала эталонный ноутбук на Wildcat Lake — он похож на MacBook Neo

Журналистам удалось познакомиться с одним из первых ноутбуков на базе процессора Intel Wildcat Lake (Core 300). Речь идёт о референсной платформе Intel, так что именно такой ноутбук никогда не поступит в продажу.

Источник изображений: Notebookcheck

Система собрана в тонком и лёгком алюминиевом корпусе. Журналисты Notebookcheck отмечают, что ноутбук визуально напоминает MacBook Neo. Внутри используется неназванный процессор Wildcat Lake с двумя P-ядрами Cougar Cove и четырьмя LPE-ядрами Darkmont. Энергопотребление процессора в режиме PL1 составляет 17 Вт (максимальное — 22 Вт), а в режиме PL2 — 35 Вт. Чип также поддерживает режим энергопотребления 11 Вт, при котором он может работать без активной системы охлаждения.

Процессор также содержит нейродвижок (NPU) с производительностью 17 TOPS и два исполнительных блока встроенной графики. Ноутбук получил 16 Гбайт необновляемой оперативной памяти (скорость не указана, но, вероятно, 7467 МТ/с). Наличие NPU с производительностью 17 TOPS намекает на использование процессора Core 7 360 или Core 7 350, поскольку только эти модели чипов имеют такой NPU. Протестировать референсный ноутбук Intel журналистам не удалось.

Intel представила процессоры Core 300 Wildcat Lake на прошлой неделе. По архитектуре они соответствуют процессорам Panther Lake, однако предназначены для тонких, лёгких и недорогих ноутбуков, которым не требуются все вычислительные возможности старших собратьев. В серию вошли модели чипов, предлагающие до 6 вычислительных ядер. При анонсе Wildcat Lake Intel заявила, что в разработке на базе новых чипов находятся более 70 различных моделей ноутбуков от разных производителей.

Теги: wildcat lake, intel, ноутбук
