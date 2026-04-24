Seagate представила три внешних накопителя ёмкостью от 24 до 256 Тбайт — старший получил восемь отсеков и Thunderbolt 5

Seagate представила три новых внешних накопителя в линейках OneTouch, FireCuda и LaCie — от потребительского настольного жёсткого диска ёмкостью до 24 Тбайт до профессиональной дисковой системы LaCie 8big Pro5 на 256 Тбайт с интерфейсом Thunderbolt 5 и скоростью до 2800 Мбайт/с. Компания позиционирует новинки как ответ на рост объёма данных пользователей в эпоху ИИ.

Лэнс Охара (Lance Ohara), вице-президент по направлению Edge IoT в Seagate, заявил: «От творчества с помощью ИИ до огромных игровых библиотек и семейных архивов — объём личных данных растёт быстрее и хранится дольше. Людям нужны накопители, созданные для этой новой реальности, — простые в использовании, масштабируемые и готовые к тому, что принесёт ИИ». Бренд OneTouch традиционно охватывает компактные портативные диски, FireCuda ранее использовался для игровых SSD в формате gumstick, а LaCie выпускает накопители для профессионалов с быстрым подключением USB-C и Thunderbolt и дизайнерским оформлением корпусов.

OneTouch — настольный внешний жёсткий диск форм-фактора 3,5 дюйма с интерфейсом USB-C, через который устройство получает и данные, и электропитание. Накопитель доступен в вариантах на 8, 20 и 24 Тбайт, совместим с Windows и Mac, поддерживает передачу данных простым перетаскиванием файлов. В комплект входят программный пакет Seagate Toolkit, средства автоматического резервного копирования и услуга восстановления данных Rescue Data Recovery Services. Версия OneTouch на 8 Тбайт стоит от $259,99.

FireCuda X Vault ориентирован на геймеров и видеостримеров и тоже подключается по USB-C для передачи данных и электропитания. Seagate утверждает, что современные игровые библиотеки, записи геймплея и стриминговые материалы требуют больших объёмов хранения, а их накопитель способен вместить даже самые крупные игровые библиотеки, записи геймплея и видеоматериалы. При этом X Vault предлагает только два варианта ёмкости — 8 и 20 Тбайт, без варианта на 24 Тбайт, доступного у OneTouch. Устройство оснащено настраиваемой RGB-подсветкой с поддержкой Windows Dynamic Lighting, имеет сертификацию Xbox на ПК и пробную подписку Xbox Game Pass. Программный пакет Toolkit в комплект не входит, но прилагаются средства резервного копирования и услуга Rescue Data Recovery Services. Начальная цена новинки — $269,99.

LaCie 8big Pro5 — дисковая система с Thunderbolt 5 на восемь отсеков для накопителей, рассчитанная на многопоточную работу с видео 4K/8K и творческие задачи с применением ИИ. Скорость передачи данных достигает 2800 Мбайт/с в режиме RAID 0 и 2500 Мбайт/с в режиме RAID 5. Доступны конфигурации на 32, 64, 128, 192 и 256 Тбайт с горячей заменой дисков. Система оснащена четырьмя портами USB-C: один порт Thunderbolt 5 обеспечивает питание хоста мощностью 140 ватт, два хабовых порта Thunderbolt 5 выдают по 30 ватт, а порт USB 20 Гбит/с — 15 ватт. Набор портов рассчитан на сложные схемы подключения, а совместно с Mac Studio система обеспечивает общий объём хранения до 7,68 Пбайт.

LaCie 8big Pro5 поддерживает аппаратные конфигурации RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60, режим JBOD и составные RAID-массивы. В комплект входят ПО RAID Manager, пакет LaCie Toolkit для автоматической защиты данных, двухмесячная подписка на Adobe Creative Cloud Pro, пятилетняя гарантия и услуга Rescue Data Services. Корпус новинки довольно крупный — 297 × 232 × 215 мм (длина × ширина × глубина), сверху расположена ручка для переноски. Начальная цена — $5979.