Samsung создала переключаемый 2D/3D-дисплей — без очков и компромиссов

Samsung и учёные Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH, Южная Корея) разработали тонкую оптическую систему, способную переключать дисплеи из режима 2D в 3D — эти дисплеи остаются тонкими, а для просмотра трёхмерного изображения не требуется надевать очки.

Источник изображений: news.samsung.com

Сегодня основной способ добиться стереоскопического изображения без очков — дисплеи на основе технологии светового поля, у которых множество недостатков: громоздкая оптика, узкие углы обзора (около 15°), невысокое разрешение картинки и необходимость в реальном времени отслеживать направление взгляда пользователя. Решение этих проблем предложили в Samsung и POSTECH — им стала лентикулярная линза на метаповерхности (Metasurface Lenticular Lens — MLL), способная динамически регулировать свойства фокуса.

Для вывода картинки в формате 3D эта линза переключается в выпуклый режим, а чтобы поработать с 2D-контентом, например, при чтении книг или веб-сёрфинге, необходимо перевести её в вогнутый — такое переключение производится за счёт электрического изменения поляризации света, которую регулирует размещённый перед дисплеем контроллер. В результате в 2D изображение с панели проходит напрямую. А в 3D система линз формирует световое поле с глубиной. От традиционных оптических систем MLL отличают толщина всего 1,2 мм и угол обзора в 100°.

Исследование носит не только теоретический, но и практический характер. Исследователи изготовили металинзу размером 50 × 50 мм (25 см²) и подтвердили её работоспособность на примере OLED-панели, подобные которой широко применяются в мобильных устройствах. Демонстрация показала, что технологию возможно довести до массового производства в обозримые сроки. Наноимпринтинг позволяет выпускать сотни необходимых металинз в секунду.

3D-дисплеи без очков существуют давно, но их распространению мешает громоздкая оптика, узкие углы обзора и необходимость отслеживать взгляд. Новая технология позволяет преодолеть ограничения, и Samsung надеется, что благодаря ей 3D сможет найти более широкое применение в потребительских устройствах — смартфонах, планшетах и т. п.

Теги: samsung, 3d-дисплей, оптика
