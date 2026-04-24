Пламенный двухмерный боевик Nocturnal стал временно бесплатным в Steam — раздача доступна и в России

Разработчики из швейцарской студии Sunnyside Games в преддверии выхода атмосферной метроидвании Nocturnal 2 решили устроить для пользователей Steam бесплатную раздачу её предшественницы.

Как стало известно, вплоть до 26 апреля (акция закончится в 17:00 по московскому времени) оригинальная Nocturnal доступна в Steam со 100-процентной скидкой. Раздача проходит и в российском сегменте.

«Если вы давно мечтали исследовать остров Нахран и раскрыть его секреты, сейчас самое время! <...> Пожалуйста, не стесняйтесь распространять эту информацию. Надеемся, вам понравится приключение!» — поделились в Sunnyside Games.

В отличие от сиквела, Nocturnal позиционируется как двухмерный приключенческий боевик. Игрокам достанется роль воина Негасимого огня Ардешира, который возвращается на родной остров Нахран после долгого путешествия.

Нахран погружён в таинственную дымку, через которую герою предстоит прорубить путь к правде о судьбе своего народа. Пламенем можно отгонять мглу, разводить костры, активировать механизмы и испепелять врагов.

Оригинальная Nocturnal вышла в июне 2023 года и заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 90 %). Профильные критики оказались к игре менее благосклонны — на Metacritic у проекта 78−81 %.

Тем временем релиз Nocturnal 2 ожидается до конца июня 2026 года на PC (Steam) и Nintendo Switch. Сиквел текстовый перевод на русский язык получит — в сервисе Valve доступна демоверсия игры.