Сегодня 24 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Китаец разработал универсальный ключ для...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Китаец разработал универсальный ключ для взлома электромобильных зарядок и не только

Операторы служб аренды, например, электровелисипедов или зарядных устройств для электромобилей пренебрегают безопасностью, используя архитектуру интернета вещей. Это делается в угоду удобству пользователей, но инфраструктура оказывается уязвимой перед кибератаками.

Источник изображения: JUICE / unsplash.com

Уязвимость подобных сервисов перед типовыми кибератаками продемонстрировал на профильной конференции китайский эксперт Хэтянь Ши (Hetian Shi). Сервисы аренды, использующие технологии интернета вещей, уязвимы на уровне архитектуры, установил он: арендное оборудование комплектуется портами, подключившись к которым обладающий соответствующими навыками злоумышленник может находить уязвимости.

В прошивках устройств и в серверных службах могут использоваться общие ключи аутентификации; слабой защитой отличаются и клиентские приложения арендных сервисов. Обойдя защиту приложения, хакер может, например, создавать фантомных клиентов, которых поставщики услуг не смогут отличить от действительных — фантомные клиенты позволяют пользоваться арендной техникой бесплатно. Под угрозой оказывается и личная информация клиентов этих служб, потому что доступ к серверной части оказывается относительно несложной задачей.

Свои слова Хэтянь Ши подкрепил эффектной демонстрацией. Он создал универсальное средство взлома арендных сервисов IDScope и показал как оно работает с iOS-приложением одной из популярных в Китае сетей зарядных станций для электромобилей. Он попросил аудиторию выбрать город — выбор пал на Шанхай, — после чего указал на одну из станций в центре города, установил в приложении её идентификатор и ввёл его в свой скрипт. Через секунду или две соответствующий зарядному устройству зелёный значок («Свободно») сменился на серый («Отключено»).

Слабая защита в реализации сервисов на архитектуре интернета вещей позволяет не только взламывать оборудование, но и производить на такие сервисы DDoS-атаки, выводя тем самым из строя целые городские сети зарядных устройств для электромобилей. Исследователь также протестировал 11 приложений европейских поставщиков услуг и обнаружил в них аналогичные проблемы, сделав вывод, что подобные уязвимости характерны для этих сервисов по всему миру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Злоумышленники похитили данные о бронированиях клиентов Booking.com — пострадавших уже известили
OpenAI обнаружила взлом стороннего компонента своих приложений — данные пользователей в безопасности
Microsoft раскрыла кампанию по взлому десятков тысяч домашних роутеров MikroTik и TP-Link
Иран обвинил США в выводе из строя маршрутизаторов Cisco и других производителей через скрытые бэкдоры
Плату за VPN-трафик для россиян хотят отложить: операторы не готовы к нововведению
Сверхмощная ИИ-модель Mythos попала не в те руки, но это не точно — Anthropic расследует инцидент
Теги: интернет вещей, кибератаки, взлом
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первая годовщина Clair Obscur: Expedition 33 обернулась неожиданным патчем и разочарованием для фанатов
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
«Игра года грядёт»: релизный трейлер научно-фантастического экшена Saros игроки встретили с восторгом
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии 17 мин.
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели 20 мин.
Босс Google Cloud: генеративный ИИ уже в ответе за ваши любимые игры, просто вы об этом не знаете 22 мин.
США обвинили Китай в краже ИИ-технологий в «промышленных масштабах» — тот назвал это клеветой 2 ч.
«Ещё один шаг к мировому господству Housemarque»: критики вынесли вердикт амбициозному боевику Saros от создателей Returnal 2 ч.
Microsoft запускает «мягкие» сокращения: 7 % сотрудников досрочно отправят на пенсию 2 ч.
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google 3 ч.
Xiaomi представила ИИ-модели MiMo V2.5 для преобразования текста в речь и обратно 4 ч.
Пламенный двухмерный боевик Nocturnal стал временно бесплатным в Steam — раздача доступна и в России 4 ч.
Microsoft добавила в Word, Excel и PowerPoint ИИ-агента Copilot и открыла его для всех подписчиков Microsoft 365 4 ч.
Intel похвалилась снижением брака по техпроцессам Intel 4, 3 и 18A 11 мин.
Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили 13 мин.
Geely выпустит на дороги несколько тысяч роботакси Caocao Eva Cab в следующем году 17 мин.
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года 2 ч.
Tesla готовит новую версию бортового компьютера для автопилота — с удвоенным объёмом памяти 2 ч.
Зарубежный трафик в российских сетях вырос на 15–20 %, вопреки прогнозам о спаде 2 ч.
В следующем десятилетии люди начнут жить и работать на Луне, пообещал глава стартапа Voyager Technologies 2 ч.
Intel заявила, что без оптимизаций игры теряют до 30 % производительности 3 ч.
Tesla развернула ИИ-кластер Cortex 2 на территории Gigafactory в Техасе 3 ч.
Гибридная СХД TrueNAS V160 обеспечивает пропускную способность до 60 Гбайт/с 3 ч.