Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу

Известный факт, что классические солнечные панели нарушают городскую эстетику, что особенно режет глаз в исторических районах городов. Разработчики давно пытаются создать приемлемый способ маскировки панелей, чтобы использовать возобновляемую энергетику в условиях городской среды и при этом не выпячивать её на фоне архитектурных решений. Свой вариант для этого предложили учёные из Германии, позаимствовав идею у… бабочек.

Источник изображения: Fraunhofer ISE

Крылья этих насекомых не имеют окраски и создают узоры в результате интерференции падающих на них лучей. Свет преломляется на наноразмерных чешуйках крыльев бабочек, создавая яркие и красочные узоры. Отсутствие красящего пигмента в составе покрытия солнечных панелей — это ключевое требование к нему, поскольку только так можно избежать значительной потери эффективности фотоэлектрических ячеек панели. Безусловно, красота требует жертв, но лучше этого избежать.

Предложенная исследователями Института систем солнечной энергетики Фраунгофера (Fraunhofer ISE) технология ShadeCut крадёт всего 5 % КПД панели, но может быть реализована на любой современной солнечной панели, превратив её в подобие черепицы, каменной или мраморной кладки. Сначала на панель напыляют рабочее вещество, а затем лазером или фрезой убирают его таким образом, чтобы оставить характерный рисунок, свойственный тому или иному строительному материалу, например, создав рисунок черепичной кладки, как на фотографии выше.

«Модули с ShadeCut могут выглядеть как каменная кладка или кровельная черепица и идеально вписываться по цвету», — поясняет доктор Мартин Хайнрих (Martin Heinrich), один из руководителей проекта. Это решение для тех случаев, где обычные чёрные панели выглядят чужеродно: для фасадов зданий, встроенных в крышу элементов, балконных ограждений и, что особенно ценно, для реконструкции исторических построек, где строгие архитектурные нормы часто ставят крест на использовании солнечной энергии.

Теги: солнечные батареи, солнечная энергия, урбанистика
Яндекс.Метрика

window-new
