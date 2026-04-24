Microsoft разрешила удалять Copilot с ПК, но далеко не всем

Microsoft объявила, что IT-администраторы теперь могут удалить ИИ-помощника Copilot с корпоративных устройств с помощью новой политики. Она стала доступна вместе с очередным обновлением, выпущенным в рамках программы Patch Tuesday в апреле 2026 года.

Функция RemoveMicrosoftCopilotApp доступна в качестве политики CSP и групповой политики после развёртывания апрельского обновления безопасности Windows на пользовательских устройствах, которые управляются через Microsoft Intune или System Center Configuration Manager. Новая политика может быть применена только к устройствам, работающим под управлением Windows 11 25H2, на которых также установлены Microsoft 365 Copilot и Microsoft Copilot. В дополнение к этому приложение Microsoft Copilot не должно запускаться пользователем не менее 28 дней.

«Новая политика RemoveMicrosoftCopilotApp позволяет вам удалить Copilot с устройств в вашей организации без нарушения их работоспособности. Если эта политика активирована, приложение Microsoft Copilot будет удалено. Пользователи всё ещё смогут переустановить его, если захотят. Эта опция применяется только к клиентским ПК с Windows 11 Enterprise, Professional и Education», — говорится в сообщении Microsoft.

Тестирование политики RemoveMicrosoftCopilotApp проводилось в рамках программы Windows Insider с января текущего года. В прошлом месяце Microsoft также прекратила автоматическую установку приложения Microsoft 365 Copilot на клиентские устройства с установленным пакетом Microsoft 365, но причина такого решения озвучена не была. По данным источника, софтверный гигант отменил планы по запуску нескольких новых функций на базе Copilot, анонс которых состоялся почти два года назад. Речь, в том числе, об интеграции Copilot в системные уведомления Windows 11, приложение «Настройки» и «Проводник».