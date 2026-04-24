«Яндекс» стал сообщать пользователям, когда их близким звонят мошенники

В функции определителя номера у «Яндекса» появилась новая возможность: когда человеку звонят с подозрительного номера, или он сам совершает звонок на такой номер, его близкие получают соответствующее уведомление. Эта мера поможет уберечь детей, пожилых и прочих незащищённых людей от действий преступников.

Платформа учитывает звонки с неизвестных номеров и на них не только во время вызова, но и в течение суток после его совершения — если до истечения этого срока номер получит статус подозрительного, пользователь немедленно получит уведомление, что с его близком человеком связывались мошенники. Это также поможет защитить их от нежелательного влияния и оперативно принять необходимые меры.

«Яндекс» предусмотрел несколько способов отправки таких уведомлений: через приложения из своей экосистемы, через SMS и через мессенджеры — можно выбрать один или несколько вариантов. Чтобы настроить эту функцию, необходимо открыть настройки определителя номера в приложениях «Яндекс с Алисой AI» или «Яндекс Браузер» для Google Android, выбрать получателя оповещения и способ его передачи. Ответственному лицу, в свою очередь, требуется подтвердить согласие принимать такие уведомления. Пользователь может выбрать до трёх доверенных лиц, которые будут получать уведомления о возможных его контактах с мошенниками.