«Яндекс» стал сообщать пользователям, когда их близким звонят мошенники

В функции определителя номера у «Яндекса» появилась новая возможность: когда человеку звонят с подозрительного номера, или он сам совершает звонок на такой номер, его близкие получают соответствующее уведомление. Эта мера поможет уберечь детей, пожилых и прочих незащищённых людей от действий преступников.

Источник изображений: yandex.ru/company

Платформа учитывает звонки с неизвестных номеров и на них не только во время вызова, но и в течение суток после его совершения — если до истечения этого срока номер получит статус подозрительного, пользователь немедленно получит уведомление, что с его близком человеком связывались мошенники. Это также поможет защитить их от нежелательного влияния и оперативно принять необходимые меры.

«Яндекс» предусмотрел несколько способов отправки таких уведомлений: через приложения из своей экосистемы, через SMS и через мессенджеры — можно выбрать один или несколько вариантов. Чтобы настроить эту функцию, необходимо открыть настройки определителя номера в приложениях «Яндекс с Алисой AI» или «Яндекс Браузер» для Google Android, выбрать получателя оповещения и способ его передачи. Ответственному лицу, в свою очередь, требуется подтвердить согласие принимать такие уведомления. Пользователь может выбрать до трёх доверенных лиц, которые будут получать уведомления о возможных его контактах с мошенниками.

Материалы по теме
«Яндекс» адаптировала чат с «Алисой AI» для незрячих и слабовидящих пользователей, добавив поддержку скринридеров
«Яндекс» выпустила «ТВ Станцию miniLED» — «самый доступный» телевизор в премиум-сегменте
«Игромир», но не тот: игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекс» вышел из «беты» и сменил название
Meta✴ расширила родительский контроль на общение с ИИ — родители увидят темы бесед подростков за неделю
Tencent запустила тестирование ИИ-агента QClaw, но сильно ограничила к нему доступ
ИИ-ассистент Google Gemini начал делать заметки, сводки и стенограммы не только во встречах Google Meet
Теги: яндекс, определитель номера, мошенничество
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
«Очень рады и до сих пор ошеломлены»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 к первой годовщине превысили 8 миллионов копий 39 мин.
«Яндекс» стал сообщать пользователям, когда их близким звонят мошенники 57 мин.
Три главных коллекционера Steam собрали на аккаунте более 40 000 игр каждый 2 ч.
Instagram начал тестировать Instants — приложение для обмена одноразовыми фотографиями 2 ч.
Microsoft разрешила удалять Copilot с ПК, но далеко не всем 3 ч.
YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора 3 ч.
«Ничего нового или инновационного»: тактическая стратегия Sudden Strike 5 стартовала в Steam c рейтингом 62 % и скромным онлайном 4 ч.
Китаец разработал универсальный ключ для взлома электромобильных зарядок и не только 5 ч.
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии 5 ч.
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели 5 ч.
Microsoft вложит $18 млрд в ЦОД, ИИ и облака в Австралии 2 мин.
В буме финансирования термоядерных стартапов начали проступать трещины 8 мин.
Meta уволит 8 тыс. человек, чтобы вложиться в ИИ — Microsoft попросит 9 тыс. уволиться добровольно 15 мин.
Everpure (Pure Storage) пообещала повышать цены в крайнем случае, прогнозируя их рост на многие годы 51 мин.
Китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 выйдет в июне и будет поддерживать более сотни игр 55 мин.
Meta возьмёт на вооружение «десятки миллионов» Arm-ядер AWS Graviton5 2 ч.
Анонсирован игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с СЖО, чипом Dimensity 8400 и RGB-подсветкой по цене от $376 2 ч.
Роботы вытеснят людей со складов: уже к 2030 году половина новых объектов станет безлюдной 3 ч.
Kioxia представила доступные SSD с PCIe 5.0 для массовых ПК 4 ч.
От очков до настольного робота: Apple разрабатывает продукты в шести новых категориях 4 ч.