Сегодня 25 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Leica может отказаться от сенсоров Sony в пользу совместного проекта с китайской Gpixel

Leica объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Gpixel — известным китайским разработчиком передовых сенсоров изображения. В ассортименте компании есть полнокадровые датчики BSI, многослойные датчики и модели с глобальным затвором.

Источник изображения: leica-camera.com

Совместный проект с Gpixel может означать, что в перспективе Leica откажется от ставших традиционными сенсоров Sony, таких как разработанная для фотоаппаратов серии M11 61-мегапиксельная модель. Уже некоторое время ходят слухи, что немецкий производитель может запустить новую серию Leica M12, учитывая, что предыдущая дебютировала более четырёх лет назад. «Я действительно рад и горд, что наше долгосрочное сотрудничество с Gpixel приведёт к созданию настоящего сенсора Leica, в котором объединятся лучшие инженерные решения из Ветцлара, Антверпена и Чанчуня», — заявил глава Leica доктор Андреас Кауфман (Andreas Kaufman), имея в виду штаб-квартиры Leica и Gpixel и представительство последней в Бельгии.

Gpixel, конечно, не такой крупный игрок как Sony; у китайской компании есть впечатляющие проекты, но их немецкий партнёр использовать, кажется, не намерен. «Партнёрство сосредоточено на совместной разработке сенсора, оптимизированного для строгих стандартов Leica в области обработки изображения, который поможет добиться беспрецедентного качества картинки, динамического диапазона, точности цветопередачи и производительности в условиях слабого освещения в будущих проектах Leica», — отметили в немецкой компании.

Партнёрский проект двух подобных разработчиков — новый пример того, как китайская компания может оказать заметное влияние на фотоиндустрию. Ранее значительных успехов добился производитель объективов Viltrox, нельзя забывать и про самый передовой на сегодняшний день камерофон Oppo Find X9 Ultra.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили
Представлены глобальные версии Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra и Leica Leitzphone за €2000 — все с урезанными батареями
Владельцы Leica ищут возможность продать компанию за €1 млрд
«Мыльницы» снова в моде: продажи фотоаппаратов в России подскочили на четверть
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт
Представлена серия экшн-камер GoPro Mission 1 с поддержкой съёмной оптики Micro Four Thirds
Теги: leica, gpixel, сенсор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
Китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 выйдет в июне и будет поддерживать более сотни игр
Первая годовщина Clair Obscur: Expedition 33 обернулась неожиданным патчем и разочарованием для фанатов
ИИ поставил человекоподобных роботов на коньки — такого хоккея мы от них не ждали
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу
В «Play Маркете» обнаружены десятки приложений с вирусом NoVoice — их скачали 2,3 млн раз 9 мин.
Microsoft позволит бесконечно откладывать обновления Windows 11 в течение 35-дневного периода 17 мин.
Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки 7 ч.
Новая статья: Mouse: P.I. For Hire — чёрно-белый Doom с мышами. Рецензия 13 ч.
ОАЭ намерены перевести половину госсектора под управление агентного ИИ за два года 15 ч.
«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи 16 ч.
Режиссёр Resident Evil Requiem засветил продажи игры на фотографии с корпоратива Capcom 17 ч.
Вопреки опасениям фанатов, в Assassin’s Creed Black Flag Resynced всё-таки будет кровь и «даже не в виде платного DLC» 18 ч.
«Готическая версия Returnal»: трейлер хоррор-шутера Luna Abyss с датой релиза вызвал у игроков конкретные ассоциации 19 ч.
«Очень рады и до сих пор ошеломлены»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 к первой годовщине превысили 8 миллионов копий 20 ч.
Учёные впервые сделали «флюорографию» Солнечной системы — она дышит и это интересно 8 мин.
Leica может отказаться от сенсоров Sony в пользу совместного проекта с китайской Gpixel 19 мин.
Электрощит с ИИ-сервером: SPAN анонсировала «распределённый ЦОД» XFRA 2 ч.
США призвали всех активнее бороться с дистилляцией американских ИИ-моделей китайцами 5 ч.
Акции Intel взлетели в цене почти на четверть и потянули за собой конкурентов — Nvidia теперь стоит $5 трлн 6 ч.
Илон Маск в очередной раз сообщил о запуске производства беспилотного такси Tesla Cybercab 7 ч.
А король-то голый: VDURA уверена, что SSD не вытеснят HDD из ЦОД 13 ч.
Digma Pro представил офисные IPS-мониторы Motion — 23,8 и 27 дюймов, до QHD и 144 Гц 14 ч.
Физики создали принципиально новую камеру для охоты на нейтрино и тёмную материю 15 ч.
«Они заржавели»: модули лунной орбитальной станции NASA Lunar Gateway пришли в негодность ещё на Земле 15 ч.