Leica может отказаться от сенсоров Sony в пользу совместного проекта с китайской Gpixel

Leica объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Gpixel — известным китайским разработчиком передовых сенсоров изображения. В ассортименте компании есть полнокадровые датчики BSI, многослойные датчики и модели с глобальным затвором.

Совместный проект с Gpixel может означать, что в перспективе Leica откажется от ставших традиционными сенсоров Sony, таких как разработанная для фотоаппаратов серии M11 61-мегапиксельная модель. Уже некоторое время ходят слухи, что немецкий производитель может запустить новую серию Leica M12, учитывая, что предыдущая дебютировала более четырёх лет назад. «Я действительно рад и горд, что наше долгосрочное сотрудничество с Gpixel приведёт к созданию настоящего сенсора Leica, в котором объединятся лучшие инженерные решения из Ветцлара, Антверпена и Чанчуня», — заявил глава Leica доктор Андреас Кауфман (Andreas Kaufman), имея в виду штаб-квартиры Leica и Gpixel и представительство последней в Бельгии.

Gpixel, конечно, не такой крупный игрок как Sony; у китайской компании есть впечатляющие проекты, но их немецкий партнёр использовать, кажется, не намерен. «Партнёрство сосредоточено на совместной разработке сенсора, оптимизированного для строгих стандартов Leica в области обработки изображения, который поможет добиться беспрецедентного качества картинки, динамического диапазона, точности цветопередачи и производительности в условиях слабого освещения в будущих проектах Leica», — отметили в немецкой компании.

Партнёрский проект двух подобных разработчиков — новый пример того, как китайская компания может оказать заметное влияние на фотоиндустрию. Ранее значительных успехов добился производитель объективов Viltrox, нельзя забывать и про самый передовой на сегодняшний день камерофон Oppo Find X9 Ultra.