Microsoft позволит бесконечно откладывать обновления Windows 11 в течение 35-дневного периода

Пользователям Windows больше не придётся ждать применения автоматического обновления программной платформы в середине рабочего дня или прерывать игровой процесс для этого. Софтверный гигант приступил к внедрению долгожданных изменений в «Центр обновления Windows», которые, в том числе, позволят откладывать установку обновлений в течение 35 дней. На данном этапе нововведение доступно участникам программы Windows Insider.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

В прошлом месяце Microsoft анонсировала будущие улучшения Windows 11, ориентированные на оптимизацию работы некоторых элементов интерфейса. Главным среди анонсированных улучшений было исправление ситуации с автоматической установкой обновлений, когда пользователи не имеют возможности отложить запуск этого процесса. В недавнем сообщении в блоге разработчиков Microsoft сообщила, что пользователи смогут «продлевать дату окончания приостановки обновления столько раз, сколько вам нужно». Там также сказано, что пользователи могут неограниченное количество раз откладывать установку обновлений в течение 35-дневного периода с того момента, как пакет обновлений стал доступен.

Ещё в «Центре обновления Windows» появятся более подробные названия для обновлений драйверов. Благодаря этому пользователю будет проще понять, для чего то или иное обновление. В дополнение к этому в меню питания Windows 11 всегда будет присутствовать опция перезапуска или выключения операционной системы без установки обновлений, а также возможность пропустить установку обновлений при первичной настройке устройства. Параллельно с этим Microsoft унифицирует процесс обновления, чтобы объединять их. Благодаря этому пользователям потребуется реже перезагружать свои устройства. Вместо этого обновления будут поступать на устройства в фоновом режиме, а затем ожидать скоординированной установки и перезагрузки.

Материалы по теме
Microsoft разрешила удалять Copilot с ПК, но далеко не всем
«Один из величайших хаков»: энтузиастка запустила современный Linux на Windows 95
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса
Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки
ОАЭ намерены перевести половину госсектора под управление агентного ИИ за два года
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели
Теги: windows 11, обновление, microsoft
windows 11, обновление, microsoft
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
Китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 выйдет в июне и будет поддерживать более сотни игр
Первая годовщина Clair Obscur: Expedition 33 обернулась неожиданным патчем и разочарованием для фанатов
ИИ поставил человекоподобных роботов на коньки — такого хоккея мы от них не ждали
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу
В «Play Маркете» обнаружены десятки приложений с вирусом NoVoice — их скачали 2,3 млн раз 9 мин.
Microsoft позволит бесконечно откладывать обновления Windows 11 в течение 35-дневного периода 17 мин.
Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки 7 ч.
Новая статья: Mouse: P.I. For Hire — чёрно-белый Doom с мышами. Рецензия 13 ч.
ОАЭ намерены перевести половину госсектора под управление агентного ИИ за два года 15 ч.
«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи 16 ч.
Режиссёр Resident Evil Requiem засветил продажи игры на фотографии с корпоратива Capcom 17 ч.
Вопреки опасениям фанатов, в Assassin’s Creed Black Flag Resynced всё-таки будет кровь и «даже не в виде платного DLC» 18 ч.
«Готическая версия Returnal»: трейлер хоррор-шутера Luna Abyss с датой релиза вызвал у игроков конкретные ассоциации 19 ч.
«Очень рады и до сих пор ошеломлены»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 к первой годовщине превысили 8 миллионов копий 20 ч.
Учёные впервые сделали «флюорографию» Солнечной системы — она дышит и это интересно 8 мин.
Leica может отказаться от сенсоров Sony в пользу совместного проекта с китайской Gpixel 19 мин.
Электрощит с ИИ-сервером: SPAN анонсировала «распределённый ЦОД» XFRA 2 ч.
США призвали всех активнее бороться с дистилляцией американских ИИ-моделей китайцами 5 ч.
Акции Intel взлетели в цене почти на четверть и потянули за собой конкурентов — Nvidia теперь стоит $5 трлн 6 ч.
Илон Маск в очередной раз сообщил о запуске производства беспилотного такси Tesla Cybercab 7 ч.
А король-то голый: VDURA уверена, что SSD не вытеснят HDD из ЦОД 13 ч.
Digma Pro представил офисные IPS-мониторы Motion — 23,8 и 27 дюймов, до QHD и 144 Гц 14 ч.
Физики создали принципиально новую камеру для охоты на нейтрино и тёмную материю 15 ч.
«Они заржавели»: модули лунной орбитальной станции NASA Lunar Gateway пришли в негодность ещё на Земле 15 ч.