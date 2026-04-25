Microsoft позволит бесконечно откладывать обновления Windows 11 в течение 35-дневного периода

Пользователям Windows больше не придётся ждать применения автоматического обновления программной платформы в середине рабочего дня или прерывать игровой процесс для этого. Софтверный гигант приступил к внедрению долгожданных изменений в «Центр обновления Windows», которые, в том числе, позволят откладывать установку обновлений в течение 35 дней. На данном этапе нововведение доступно участникам программы Windows Insider.

В прошлом месяце Microsoft анонсировала будущие улучшения Windows 11, ориентированные на оптимизацию работы некоторых элементов интерфейса. Главным среди анонсированных улучшений было исправление ситуации с автоматической установкой обновлений, когда пользователи не имеют возможности отложить запуск этого процесса. В недавнем сообщении в блоге разработчиков Microsoft сообщила, что пользователи смогут «продлевать дату окончания приостановки обновления столько раз, сколько вам нужно». Там также сказано, что пользователи могут неограниченное количество раз откладывать установку обновлений в течение 35-дневного периода с того момента, как пакет обновлений стал доступен.

Ещё в «Центре обновления Windows» появятся более подробные названия для обновлений драйверов. Благодаря этому пользователю будет проще понять, для чего то или иное обновление. В дополнение к этому в меню питания Windows 11 всегда будет присутствовать опция перезапуска или выключения операционной системы без установки обновлений, а также возможность пропустить установку обновлений при первичной настройке устройства. Параллельно с этим Microsoft унифицирует процесс обновления, чтобы объединять их. Благодаря этому пользователям потребуется реже перезагружать свои устройства. Вместо этого обновления будут поступать на устройства в фоновом режиме, а затем ожидать скоординированной установки и перезагрузки.