Представлен Asus Zenbook Duo 2026 с двумя 14-дюймовыми OLED, процессорами Panther Lake и ценой в $2500

Вслед за чрезвычайно дорогим ноутбуком ROG Zephyrus Duo компания Asus представила более скромный Zenbook Duo 2026, который также получил два дисплея, но его ценник по-прежнему составляет внушительные $2499,99.

Asus Zenbook Duo 2026 представлен в двух версиях US8407AA-DS99T и UX8407AA-PSXT, которые оснащаются чипами Intel Core Ultra 9 386H и Core Ultra X9 388H соответственно. Имея схожие характеристики центральных процессоров, они отличаются интегрированной графикой: в первом случае это более мощная Intel Arc B390, во втором — стандартная Xe3.

Оба ноутбука имеют одинаковые 14-дюймовые сенсорные OLED-панели с разрешением 2880 × 1800 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 144 Гц, HDR-яркостью 1000 кд/м² и 500 кд/м² в режиме SDR. В обоих случаях на борту имеются 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель NVMe PCIe 4.0 на 1 Тбайт.

Производитель позиционирует Zenbook Duo 2026 как универсальный ноутбук, способный и выполнять рабочие задачи, и запускать игры. На корпусе имеется один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A, два Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery и возможностью подключать внешние дисплеи, один HDMI 2.1 FRL и комбинированный 3,5-мм разъём. В комплект входят стилус Asus Pen 3.0, чехол для ноутбука и съёмная беспроводная клавиатура для нижнего дисплея. Вариант Asus Zenbook Duo 2026 с процессором Intel Core Ultra 9 386H стоит от $2499,99, а за версию с Core Ultra X9 придётся отдать от $2699,99. Первый поступит в продажу 11 мая, а второй ожидается к концу II квартала.